El Ayuntamiento finaliza las obras de mejora del tramo sur de la histórica calle, paralelo a la plaza de España, donde se ha ensanchado el acerado, se han instalado nuevos elementos decorativos y se ha habilitado un aparcamiento para motocicletas

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha culminado las obras de mejora y transformación del tramo sur de la avenida de San Sebastián, una de las calles más comerciales del municipio y que desde el pasado mes de abril supone una de las principales entradas el centro urbano. El alcalde, Joaquín Villanova, encargó este proyecto con la finalidad de embellecer esta entrada para beneficio de viandantes, residentes y comerciantes.

El Área de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez ha coordinado los trabajos, que han servido también para reforzar la seguridad vial con un nuevo paso de peatones elevado, un único sentido de circulación (de sur a norte) y un aparcamiento gratuito para motocicletas.

El resultado ha sido una entrada al centro más atractiva, con un acerado más ancho y más elementos decorativos y zonas verdes. En concreto, se han instalado dos obeliscos de acero y cristales de color diseñados por el artista Antonio Yesa, y se han habilitado nuevas jardineras con su correspondiente red de riego y diferentes especies para embellecer todo el conjunto

La actuación ha incluido el traslado de los contenedores de reciclaje en superficie que se encontraban en el lateral este y que han sido reubicados en la propia travesía. Para una siguiente fase se ha previsto retirar el antiguo quiosco de loterías que existe en ese punto.

El desarrollo de estas obras obligó a la Policía Local a elaborar un plan de desvíos de tráfico provisionales, por lo que el Ayuntamiento pide disculpas por las molestias ocasionadas. Este proyecto se enmarca dentro del plan municipal para potenciar el centro de Alhaurín de la Torre y hacerlo más atractivo para peatones y residentes, al tiempo que se favorece el paseo y el comercio en la zona.

Cabe recordar que recientemente se hizo pública la resolución por la que Alhaurín de la Torre recibirá casi 9 millones de euros de fondos europeos para su llamado PAI: el Plan de Actuación Integrado que busca revitalizar el centro histórico mediante varias actuaciones como el nuevo parking en la avenida Isaac Peral, la rehabilitación del Mercado Municipal, la reforma de la Casa de la Juventud o la peatonalización de varias calles.