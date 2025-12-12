Mikis Theodorakis, que nació en la isla de Quíos el 29 de julio de 1925 y es oriundo de Galatas, Chania, en la isla de Creta, por parte de padre, y de la ciudad costera de Cesme, Asia Menor, por parte de madre, es, por la calidad de su obra y el impacto internacional de su nombre, quizás la figura más importante de la cultura griega y, sin duda, de la música griega desde el establecimiento del Estado griego el 3 de febrero de 1830, con el Protocolo de Londres.

Mikis Theodorakis se dedicó a diversos géneros musicales. Sin embargo, cabe destacar que también se dedicó a la música clásica, escribiendo sinfonías, óperas, ballets, oratorios, música de cámara y música para piano solo.

También compuso el ritmo griego más reconocido internacionalmente, el syrtaki, para la película «Zorba el Griego» (1964), basada en la novela «Vida y Estado de Alexis Zorba» del destacado escritor griego Nikos Kazantzakis, dirigida por el director griego Michael Cacoyannis y protagonizada por Anthony Quinn, Alan Bates e Irene Pappas.

La poesía musicalizada también es una obra muy importante de su obra. Es decir, utilizó poemas de grandes poetas como letras para crear canciones. En concreto, poemas del poeta chileno Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura en 1971; del poeta griego Giorgos Seferis, Premio Nobel de Literatura en 1963; del poeta griego Odysseas Elytis, Premio Nobel de Literatura en 1979; del poeta griego Yiannis Ritsos, Premio Lenin de la Paz en 1976; y del poeta griego Kostas Varnalis, Premio Lenin de la Paz en 1959.

También compuso música para otras películas conocidas, además de «Zorba el Griego», como «Fedra» (1962), protagonizada por Anthony Perkins y Melina Mercouri, y «Sérpico» (1973), protagonizada por Al Pacino.

En 1970, fue galardonado con el Premio de Cine de la Academia Británica, conocido como BAFTA, por la música de la película «Z», basada en la novela homónima del escritor Vasilis Vasilikou y que ganó dos Oscars a mejor película en lengua extranjera y mejor montaje, protagonizada por Yves Montand, Jean-Louis Trintignant e Irene Pappas, dirigida por Costas Gavras, quien ganó el Oscar al Mejor Guion en 1982. En 1983, Mikis Theodorakis también fue galardonado con el Premio Lenin de la Paz.

Sus composiciones también han sido interpretadas por artistas de renombre mundial, como los Beatles, Shirley Bassey, Joan Baez y Edith Piaf.

Mikis Theodorakis, sin embargo, también desarrolló actividades políticas, de resistencia y activistas. Fue miembro del parlamento y ministro. Durante la ocupación alemana de Grecia, formó parte del ejército de resistencia «ELAS» y de la organización juvenil de resistencia «EPON», y en julio de 1947 fue arrestado y exiliado a Icaria. Fue encarcelado por la dictadura del 21 de abril de 1967. Fue un ferviente luchador por la paz y la amistad entre los pueblos, con una activa contribución a los correspondientes movimientos internacionales y griegos. Falleció en Atenas el 2 de septiembre de 2021 a la edad de 96 años.

Con motivo del centenario del nacimiento de Mikis Theodorakis, decidí escribir un poema titulado «Himno a Mikis Theodorakis» para honrar a este destacado compositor griego, quien también es una de las grandes figuras de la música mundial. Este poema fue musicalizado por Nikos Karagiannis y Nadia Karagianni e interpretado por Nadia Karagianni e Nikos Karagiannis.

https://www.youtube.com/watch?v=j7XsWKRH5zs

Interpretation: Nadia Karagianni-Nikos Karagiannis

Music: Nikos Karagiannis-Nadia Karagianni

Lyrics: Isidoros Karderinis

Video creation: Nikos Karagiannis

Himno a Mikis Theodorakis

Oh, gran creador griego

En los cielos de nuestro planeta tu nombre

Y el sol brillante en tu trono, águila

Galota y talla tus pasos.

En las playas de arena rubia de Homero naciste

El mar Egeo te abrazaba dulcemente

Y gaviotas blancas como la nieve, como notas musicales

Se derramaban de tu valiente corazón.

En la densa oscuridad de la Ocupación

Alzaste con orgullo tu brillante estatura

Y el derecho de nuestro pueblo, en los años difíciles

Floreció en tus majestuosas canciones.

Las rocas negras del exilio sangraban profusamente

De tus hermosos sueños liberadores

Tus palabras como trompetas de paz resonaban con fuerza

En lo más profundo del mundo.

*Isidoros Karderinis, periodista, corresponsal de prensa extranjera acreditado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia, miembro regular de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera Griega, novelista, poeta y letrista.

