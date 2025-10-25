La ex gimnasta española ha conversado con el periodista Moisés Rodríguez sobre su carrera en el deporte de alto nivel y, también, sobre otras facetas de su vida. El siguiente encuentro será el 8 de noviembre con el actor Óscar Martínez

Este sábado, el Centro Cultural La Platea ha vuelto a convertirse en un punto de encuentro para la cultura con una nueva edición del Ciclo de Charlas de La Platea, que en esta ocasión ha contado con la presencia de Almudena Cid, reconocida ex gimnasta olímpica, actriz y escritora.

El evento, organizado una vez más por Eme de Mar Cultura en colaboración con el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, reunió a numerosos asistentes que llenaron el espacio cultural para escuchar a la protagonista compartir su trayectoria personal y profesional.

Durante la charla, la invitada habló con el presentador y periodista del Canal 24 Horas, Moisés Rodríguez, sobre su experiencia en el mundo del deporte de élite, su proceso de transición hacia la interpretación y la escritura, y la importancia de la perseverancia y la autenticidad en cada etapa de la vida.

Con su habitual cercanía y carisma, Almudena Cid ofreció reflexiones sobre el valor del esfuerzo, la gestión del cambio y la búsqueda de nuevas pasiones tras cerrar un ciclo.

Además, respondió a las preguntas del público, que se mostró entusiasmado y participativo.

Desde Eme de Mar Cultura y el Ayuntamiento se destacó el éxito de esta cita, que continúa consolidándose como una iniciativa referente dentro de la programación cultural del municipio, acercando a los vecinos a figuras relevantes del ámbito artístico, deportivo o literario.

La próxima cita tendrá lugar el 8 de noviembre a partir de las 18 horas con Óscar Martínez, dramaturgo, actor, director de escena y escritor.