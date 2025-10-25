El Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPME) en Alhaurín de la Torre, tras ser consultado por varios medios de comunicación sobre la evolución de la problemática de efectivos policiales denunciada en los últimos meses, ha decidido pedir públicamente la dimisión del Concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco José Sánchez Guerrero, por su inacción y manifiesta incapacidad para abordar el grave problema que afecta al colectivo, además de considerar que miente de forma reiterada a la ciudadanía.

Nos parece muy grave seguir calificando de “puntual” el hecho de que sea un vigilante de seguridad privada el que custodie la Jefatura de Policía Local, cuando se han contabilizado más de 70 servicios desarrollados por personal ajeno a la policía y más de un centenar de turnos en los que el municipio ha contado sólo con dos policías de servicio. Más que puntual, diríamos que es habitual en los últimos tiempos.

Por otro lado, también denunciamos que la seguridad de la multitud de eventos no está debidamente garantizada, dado que la misma se está haciendo recaer en empresas de seguridad privada, y el ámbito de actuación de las mismas es limitado. Creemos que esta situación no es para alardear de gestión, sino todo lo contrario.

Desde este sindicato, tampoco se entiende que los policías continúen sin disponer de herramientas básicas de consulta para su trabajo diario y recuerdan que la situación vivida no es nueva. Ya en el año 2019, una “famosa” valla publicitaria mandada retirar por el equipo de gobierno denunciaba la falta de agentes en el municipio.

Como ya denunciamos públicamente, la situación aún puede empeorar, puesto que este sindicato ha tenido conocimiento de que la anunciada incorporación de nueve nuevos policías para principios de 2026 puede dilatarse en el tiempo. Además, pedimos su dimisión porque con su actitud ha propiciado que el distanciamiento entre plantilla y equipo de gobierno sea cada vez mayor, además de tener el honor de ser partícipe de la suspensión de la festividad del patrón de la Policía Local. Tanto plantilla como equipo de gobierno son conocedores de los verdaderos motivos de dicha suspensión.

Por último, queremos indicar que algunas de las declaraciones vertidas por el Sr. Alcalde hacia varios representantes de este sindicato en recientes reuniones, lejos de desacreditarlos, han servido para reforzar su posición dentro del colectivo, recibiendo numerosas muestras de apoyo y respaldo por parte de la plantilla policial.