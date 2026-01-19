La Biblioteca reanuda el ciclo de animación a la lectura para el público infantil con el espectáculo ‘El traje del emperador’, a cargo de Andén Mágico, previsto para el 29 de enero a las cinco de la tarde

La Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga reanuda, a finales de enero, su programa de animación a la lectura denominado ‘Un cuento alh mes’, iniciativa dirigida al público infantil y familiar. En esta ocasión, la actividad contará con el espectáculo ‘El traje del emperador’, a cargo de la compañía Andén Mágico.

Será el jueves 29 de enero, a partir de las cinco de la tarde, en la sala María Moliner de dicho recinto. Se trata de una actividad gratuita, aunque será necesario disponer de invitación, que podrá reservarse desde el 22 de enero llamando al teléfono 952 416 774. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda no dejarlo para muy tarde.

El espectáculo está recomendado para niños y niñas de 3 a 12 años y forma parte de la programación cultural impulsada por las Biblioteca Municipal, con el objetivo de fomentar el hábito a la lectura y acercar la literatura a los más pequeños de una forma lúdica y participativa.