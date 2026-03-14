El célebre pintor conversa con el presentador de Canal 24 Horas de RTVE, Moisés Rodríguez, y repasa su trayectoria, combinadas con reflexiones personales y vitales

El Centro Sociocultural y de Artes La Platea de Alhaurín de la Torre ha acogido este mediodía una nueva sesión del ciclo ‘Cultura y Vino’, iniciativa que busca acercar al público distintas disciplinas artísticas a través del diálogo con creadores y personalidades del ámbito cultural.

El encuentro ha reunido a numerosos asistentes, interesados en conocer de cerca la trayectoria artística del reconocido pintor malagueño Antonio Montiel. El evento ha dado comienzo con la entrega de un obsequio al artista, como muestra de agradecimiento por su participación en el ciclo.

La conversación, como es habitual en La Platea, ha sido conducida por el periodista y presentador de Canal 24 Horas de RTVE, Moisés Rodríguez, quien ha destacado la habilidad y capacidad de Montiel por captar la esencia de sus retratos. Según sus palabras, el artista “pinta para fijar el instante antes de que se desvanezca”, subrayando así uno de los rasgos más característicos de su obra.

Durante el diálogo, Antonio Montiel ha repasado algunos de los momentos más significativos de su trayectoria, desde que contactó por primera vez con el dibujo. «Antes de aprender a leer y escribir yo ya dibujaba en una libreta que me había regalado mi madre”, ha rememorado, evocando sus inicios y la temprana vocación que marcaría su camino en el mundo del arte.

También ha compartido algunas de las influencias que despertaron su interés por el retrato. Entre ellas, recordó una anécdota de su infancia, cuando su padre llevó unas revistas donde aparecía el rostro de una joven que le llamó la atención, hasta el punto de copiarlo en papel tantas veces que lo aprendió de memoria. Se trataba de Pepa Flores, Marisol.

A lo largo de la conversación, Montiel ha reflexionado sobre la evolución personal y artística que ha experimentado, con confesiones acerca de la autoestima y su gusto por la sencillez y la sobriedad en el proceso creativo.

El público ha podido participar de forma activa y acercarse al pintor y a la persona que hay detrás, disfrutando de una charla muy completa y reveladora.

Además, fiel al espíritu del ciclo, los participantes han podido disfrutar de una copa de vino mientras transcurría la conversación, creando un ambiente cercano, acogedor y relajado, propicio para compartir historias, anécdotas y experiencias en torno al arte y la cultura.

El evento forma parte del programa ‘Cultura y Vino’, organizado por Eme de Mar y el Centro Cultural La Platea de Alhaurín de la Torre, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad a través del Área de Cultura y el apoyo del Grupo Piérola.

Esta iniciativa pretende consolidarse como un espacio de encuentro entre creadores y ciudadanía, fomentando el diálogo en torno al arte, la cultura y el patrimonio creativo contemporáneo en un ambiente cercano y participativo.

En representación del Consistorio, ha acudido el concejal de Comunicación y Deportes, Sergio Cortés.

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