Un total de 25 alumnas y alumnos participan en el curso, que suma 600 horas y permite atender la «creciente necesidad de profesionales» de este ámbito para un mercado laboral creciente. La concejala de Asuntos Sociales les ha dado la bienvenida

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha puesto en marcha un nuevo programa de formación gratuita en ayuda a domicilio impulsado por el Área de Asuntos Sociales e Igualdad, una iniciativa destinada a preparar a profesionales en un sector con alta demanda laboral y gran impacto social.

El curso, que suma un total de 600 horas de formación semipresencial y acreditable, ha comenzado con la participación de 25 alumnos, que al finalizar obtendrán la correspondiente acreditación que les permitirá acceder a oportunidades laborales dentro de este ámbito.

El programa recién comenzado ya había sido presentado públicamente en enero, mientras que hoy ha tenido lugar la bienvenida del alumnado por parte de la concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina. La edil ha instado a las y los participantes a aprovechar este taller, les ha agradecido su implicación y ha subrayado la importancia de impulsar iniciativas formativas de tan importante calado debido a la creciente necesidad de profesionales en el ámbito de la atención domiciliaria.

En este sentido, Molina se ha referido a la decisiva labor que desarrollan los profesionales de este sector y ha recalcado que quienes trabajan en la ayuda a domicilio «suelen ser personas con una sensibilidad especial y una clara vocación de servicio hacia quienes más lo necesitan».

La edil también ha reconocido el trabajo de la empresa encargada de impartir el curso, Sassan Formación, así como del personal del Área de Asuntos Sociales que ha hecho posible la puesta en marcha de la iniciativa.

Ha expresado su deseo de que la experiencia resulte “muy fructífera” para el alumnado y que les permita adquirir herramientas y conocimientos de calidad para desarrollar su trabajo con la mayor profesionalidad.

Asimismo, ha recordado que la ayuda a domicilio es un servicio fundamental para muchas familias y personas dependientes del municipio. En este sentido, destaca que el trabajo en el ámbito social puede resultar exigente, pero también es “profundamente gratificante”, ya que “permite mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan y ofrecerles una atención cercana, humana y profesional”.

La formación incluye contenidos relacionados con el cuidado de personas dependientes en el hogar, el apoyo en tareas de higiene personal, alimentación y movilidad, el acompañamiento y la atención psicosocial, así como el fomento de la autonomía personal.