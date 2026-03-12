La finca Solvana reunirá a casi 500 músicos de seis agrupaciones en una jornada con comida popular, paella y actividades infantiles. Junto a la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús actuarán la de la Esperanza de Málaga, la Banda Municipal de Alhaurín, Lágrimas de Dolores (Churriana), la de Las Lagunas (Mijas) y la AM de Marbella

La Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús de Alhaurín de la Torre ha organizado una cita muy especial para este domingo, 15 de marzo: una gran jornada que reunirá a medio millar de músicos de seis bandas y formaciones en la finca Solvana (Somos Lounge Garden, antigua finca El Rocío), enmarcada dentro de los actos por su XX aniversario.

La cita ha sido presentada este jueves en el Ayuntamiento, que colabora en este aniversario, y se desarrollará de 11 a 22 horas. Junto a la propia agrupación organizadora actuarán: la Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre, la Banda de Cornetas y Tambores de la Esperanza (Málaga), la Agrupación Musical de Las Lagunas (Mijas), la Banda de CC y TT Lágrimas de Dolores de Churriana y la Agrupación Musical de Marbella.

Será una gran jornada llena de música cofrade a apenas dos semanas del inicio de la Semana Santa, y donde no faltarán la comida popular, paella, bebidas y actividades para los más pequeños, incluida animación y castillo hinchable. Las entradas se pueden adquirir a través del código QR que figura en el cartel adjunto o haciendo click en el siguiente enlace: https://entradium.com/es/organizers/amma-terraza-lounge

Este espectáculo llega unos pocos días después de que la agrupación musical vinculada a la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores (los Moraos) regresara de Roma en el que ha sido el gran acontecimiento de su vigésimo aniversario: una visita al Vaticano donde los músicos protagonizaron un concierto Basílica de Santa María in Traspontina y donde fueron recibidos por el Papa León XIV.

Al acto de presentación de esta jornada del día 15 acudieron el concejal de Turismo y Fiestas y Grandes Eventos, Andrés García; la edil delegada de Comercio, María del Mar Martínez y el concejal de Patrimonio Histórico, José Manuel de Molina, así como el director de la agrupación, José Antonio Bernal, y representantes de Somos Lounge Garden.

Andrés García ha felicitado a la banda y a todos los Moraos por este aniversario, ha destacado el gran trabajo de la agrupación y su vínculo “social y cultural” con Alhaurín de la Torre y ha invitado a todos los amantes de la música cofrade y a la ciudadanía en general a que acudan a disfrutar de este evento en un “espacio idílico” como es Solvana.

José Antonio Bernal ha querido agradecer a todos los músicos y formaciones que han querido sumarse a la iniciativa y ha ensalzado el “gran esfuerzo” que han hecho en unas fechas complicadas por la proximidad de la Semana Santa. Por su parte, Diego Soto, responsable de Somos Lounge Garden- Finca Solvana, ha asegurado precisamente que será “un magnífico prólogo” de la Semana Santa y ha señalado estar “encantado” de colaborar en este día para disfrutar en familia, compartir hermandad y vivir la música que nos une.