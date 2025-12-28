(Jmm Caminero) Me he encontrado hoy, por esos destinos del azar y la causalidad con una conferencia impartida en el Aula Cultura de ABC con una conferencia/mesa redonda sobre la temática del título.

Me gusta citar, quizás sea lo que te enseñan en las Aulas Universitarias, puede que quite lustre o retórica u oratoria a las frases o palabras o párrafos, pero creo que señalar el origen de una idea o una frase o un autor, si es posible, creo que es como en esos edificios que te encuentras una enorme pared, véase una iglesia o un edificio civil, y, en medio encuentras un bajorrelieve. Parece que esa escultura o una pintura, me refiero vistas a la calle, parece que cambia el orden y la manera y el origen de esa arquitectura. Creo que citar es bueno. Dicen algunos que ya se está citando más, porque la IA, también está entrando como instrumento auxiliar para redactar artículos. Estimado lector/a no es el caso de este escribiente. Este plumífero consulta Internet en muchos casos, pero no utiliza la IA, entre otras cosas no la tiene instalada…

Saben ustedes que voy haciendo una cata por el enorme bosque del articulismo hispánico de esta Celtiberia tan antigua. Al menos ya he citado a unos doscientos columnistas y columnistos de opinión y literarios, de estos tres últimos siglos. Si alguien se fija, voy encontrando artículos, un poco al azar, y, voy encontrando autores y autoras, sean en la prensa de hoy y de ayer, o, sea en Internet, de todos los colores ideológicos.

Es fácil, llenarse la boca y los pulmones de ideas de libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de culto. Pero después, cuándo nos encontramos con autores o autoras, que no estén en nuestra lira, en nuestro arco mental o ideológico o en nuestros intereses o en nuestros bolsillos no los admitimos. Sólo por eso, no intentamos aprender de otras voces. Al final, la música coral es la composición de distintas voces, al mismo tiempo. Eso es un artículo o eso deben ser cien columnas de opinión: una sinfonía o cuarteto de cuatro o veinte instrumentos diversos…

Es cierto que a mi me gusta más los artículos, sean de un color o sean de otro, o tengan varias mezclas de colores, me gusta más el comedimiento, la suavidad, la templanza en los conceptos y en las palabras, la prudencia en las frases, y, siempre buscando la verdad o verdades pequeñas, siempre hechas con un grado de realidad y de bondad, y, que nos expliquen algunos bienes.

Ahora, en estos tiempos difíciles de definir, existe mucho articulismo de opinión, que creo si tuviese menos hierro y menos acero y menos fuego y menos veneno, sería mejor para todos. El articulismo, pienso, puede ser un campo, dónde cada uno exprese sus ideas y datos y argumentos, pero sea un terreno y jardín y parque de palabras de la mesura y de la prudencia y de la tolerancia. No es más verdad una frase, ni es más eficiente una oración porque tenga un insulto y abra una herida a otro, sea individuo o colectivo.

Creo que estas líneas de actuación, tenemos y tendríamos que aplicarlas al articulismo de opinión, y, a los cientos de autores y autoras que redactan textos de este tipo. Cientos, miles de escribientes y pensantes realzan y realizan y reviven este género, algunos dirían subgénero del ensayo. Por tanto, tenemos que aprender unos de otros, otros de unos, todos de todos. Creo que existen muchos articulistas, ahora se llaman columnistas de opinión en las grandes capitales de esta Piel de Toro, pero también, existen cientos, cientos y miles repartidos por la geografía ibérica. De todos podríamos aprender algo.

Hoy resaltamos esta figura, este novelista y escritor notable, este articulista notable, Juan Manuel de Prada, que lleva treinta años, haciendo y rehaciendo tres o cuatro textos, en el género del artículo cada semana, en estos treinta movimientos de traslación del sol o de nosotros trasladarnos alrededor del sol, Ya sabemos que existió Copérnico y Galileo y Descartes que demostraron que el sol es el centro de la Tierra y del sistema solar. Es una simple licencia retórica…

Creo que el articulismo como género, como modo de expresión, alcanzaría más niveles de valor y valoración y de contenido y de continente. Si los columnistas, cada uno, en la medida que pueda, de alguna manera fuera catalogando, indexando, numerando, guardando, conservando todos los artículos que van haciendo, que ha ido haciendo a lo largo de un año o diez o treinta o sesenta años. Porque sería ofrecer una riqueza cultural a los de su mismo tiempo, dejaría algo clasificado y numerado, en la medida que se pueda, para el futuro.

Hoy, en páginas personales en la WWW podrían ir situando toda esa documentación para otras personas, para lectores, para investigadores, para expertos, para el presente y para el futuro… Así, los mismos autores verían su propia evolución, aprenderían y aprehenderían de sus aciertos y sus errores, de sus exageraciones y de sus deficiencias, de sus éxitos y de sus perfecciones. Así, también cada uno se autoevaluaría, cosa que tanto necesitamos…

Creo que el articulismo es una riqueza cultural enorme, que no valoramos suficiente. Porque nos reflejan muchos modos de pensar y de analizar y de percibir un fenómeno, sea el que sea, a lo largo del tiempo. Porque pueden ser una base de nuevas ideas y nuevos conceptos y nuevos datos y argumentos, de temas concretos. Que nos pueden servir en el presente y en el futuro… ¡Eso de aprender del pasado para no volver a repetirlo…! ¡No repetir lo malo o negativo…!

Para terminar es un error cultural y vital, que cientos de articulistas de opinión, ni siquiera sepamos si en su vida, han construido mil o cinco mil o diez mil o quince mil artículos. Ni siquiera de muchos sabemos una cifra aproximada. Siempre cito que de Josep Plá, existe una Página y Plataforma en Internet, con los seis mil doscientos artículos que escribió y redactó en su vida entera. Y, están abiertos si se encuentran nuevos. ¡Esto es lo que tendrían que hacer todos, en la medida de lo posible…! ¡Todos y todas sean de los grandes centros y geografías culturales, sean de provincias…!

