(Por Jmm Caminero) Afrontaremos varios temas en este artículo: Uno, sobre un libro de las elites, dos sobre las victimas en los senos amatorios y sentimentales, sobre Europa, y los extraterrestres.

Empecemos a rozar estos temas, a recordar estas cuestiones:

– Sobre las elites. Existen elites en todas las entidades dónde vayas, esa es la realidad. Se reúnen cinco amigos, y, siempre hay entre ellos alguno o algunos que quieren destacar. Por tanto, no sé, si será herencia de ser primates, ya que expresan somos una de las cinco especies actuales de primates – las otras son gorilas, chimpancés, bonobos, orangutanes y nosotros…-. No se ofenda. Pues todas tienen jerarquías muy fijas, al menos durante un tiempo. Se habla en la prensa de un libro sobre las élites del poder en España. Sus dificultades para ser publicado. Siempre las elites humanas, la inmensa mayoría de ellas, en todas las sociedades y Estados, especialmente, las económicas, procuran vivir y existir anónimas. Es diferente a las elites de las otras especies. Las elites que dominan España de Andrés Villena Oliver.

– Te encuentras noticias cada día o cada semana, cuándo repasas los periódicos. Te encuentras que parece Europa está en ebullición, está calentándose poco a poco. Existirán muchas variables y causas. Unos autores, unos periodistas, unas personas piensan que es por un motivo y otras piensan por otro. Unos, dicen, es que las mujeres de estas dos últimas generaciones, las familias para no echar toda la culpa a la mujer, han reducido su número de hijos. Por tanto, se tiene que producir un trasvase de dos líquidos a diferente temperatura comunicados, en este caso, las carreteras y mares del mundo. Otros, otros dicen es que Europa siente su debilidad, está formada por 740-750 millones, la de la UE, por 447-448 millones.

Dicho de otro modo, es una fracción de lo que existe en otros continentes geográficos y culturales y metafísicos… Pero da la sensación que los europeos, al menos de la UE, se sienten débiles y frágiles, porque miran al futuro y no perciben suficiente claridad de visión. De lo que pueda suceder. El siglo veinte nos regaló con dos guerras mundiales que sufrimos mucho. Tememos que el pasado vuelva a presentarse. Por eso, parte de la población se está radicalizando. La mesura racional y moral europea, que es una característica de Europa, parece que se está enfriando. Aquí, con los artículos intentamos que no se pierda, este es uno de nuestros trabajos…

– Imagino y supongo. No lo sé. Cada semana una mujer muerta por su pareja o expareja. Pienso, nadie se ofenda. Primero, las parejas no deben ir a vivir tan pronto a un lugar común. El proceso de noviazgo se inventó por ello. Es decir, dos personas cuándo se encuentran y se desean y se quieren y se aman, deben dejar un tiempo de noviazgo. Da lo mismo la edad que tengan. Dan lo mismo las circunstancias anteriores. Esta es casi una ley y norma histórica, que los humanos hemos descubierto y aplicado casi siempre, en todas las sociedades. Ahora, ahora se ha roto muchas veces. O, se ha dejado un tiempo muy corto. Creo que no seguir esta norma, está trayendo muchos problemas. Creo que tendríamos que reflexionar todos. Si alguien se asoma a su ventana puede caerse al suelo, diez o treinta metros abajo.

Segundo, supongo que a los móviles se podría instalar una tecla anexionada a un número que avisara inmediatamente a la Policía, cuándo una persona equis, por una razón o por otra, se sintiese con temor. Vaya por la calle, o sea un caso semejante a lo que hemos indicado. Hagan un debate nacional de este tema de las victimas en los senos familiares. Y, encontrarán soluciones. Cuarenta millones de ojos ven más que unos cientos.

– Llevamos décadas, oyendo decir y oír, presidente nuevo norteamericano que llega al poder y al Poder Máximo Político que van a desclasificar papeles sobre los extraterrestres. El señor Trump acaba de decirlo e indicarlo. Pero así, así también lo expresaron otros anteriores. Hace unos días, ya dijo el señor Obama, que existían, aunque él, él no los había visto.

Creo que temen una reacción de la humanidad cómo cuando los europeos arribaron a las costas mexicanas. No saben como van a reaccionar los humanos ante esta noticia. No saben, si pensarán y entrarán o entraremos en una enorme crisis. De ser realidad y de ser verdad, y, de ofrecernos los datos en este sentido, sería una revolución radical. De la noche a la mañana nos encontraríamos con un cambio de ser y de estar en el mundo. Todos los conceptos que sujetan la vida en el planeta, todos tendrían que verse modificados. Yo, yo, supongo que al día siguiente volveríamos a vivir normalmente, como siempre. Pero algo dentro de nosotros habrá cambiado.

Personalmente, me gustaría saberlo antes de cerrar mis ojos. También, pueden optar a decirnos información más exacta, pero poco a poco. También puede suceder, que se plantee que si existen, pero que no hemos tenido contacto con ellos o ellos con nosotros, o, que si lo hemos tenido. Y, desde luego las religiones, pues se enfrentarán a muchas preguntas internas. Era joven y adolescente, y, le pregunté al profesor de religión, en un tema de la creación: ¿Qué pasaría si hubiese extraterrestres? Y me contestó no pasaría nada, continuaríamos igual en cuánto a la religión. Ese señor y sacerdote hace ya varias décadas que falleció. Este escribano y escribiente y escritor, que entonces, ya deseaba serlo, ha llegado a la Tercera Edad. Y, ahora, ahora puede que por fin, ya diga algo el señor Presidente de Norteamérica. Pero porqué no lo dicen, alguno o algunos de los doscientos Estados que existen…

Bueno, terminemos hemos tocado y rozado cuatro temas. Artículos de temas insertos. Podría hacerlo y construirlo mezclando los cuatro. Pero prefiero de momento que no. Espero le sirvan para reflexionar… Espero le guste esta paella de diversos arroces-temas, para esta mañana o esta noche reflexione un poquito. Paz y bien.

https://muckrack.com/jmm-caminero-1 © jmm caminero (21 febrero 2026 cr).

Fin artículo 5.379º: “Artículo/Paella de cuatro tipos de arroz/temas