(Por JJM Caminero) Consta que realizó un diario de cuarenta millones de palabras, según mis datos el mayor de los conservados, durante sesenta años, 1952-2012, pero se desconoce si es su nombre real.

El género del diario de letras o el diario literario, realizado por escritores profesionales o semiprofesionales, porque creo que alguien que haya escrito un diario de un millón de palabras, se le puede considerar escritor. Ya la crítica y sus coetáneos y el futuro, si se conservan, pondrán las medallas de calidad o no. Porque además un diario puede tener muchas y diversas finalidades y metas e intereses. Pueden ser muy estéticos, muy biográficos, muy representativos de la realidad del medio y del ambiente, pueden ser más de conocimientos o menos, más de una disciplina o menos según el autor/a.

Hasta dónde dispongo de noticias, Laura Penrose Francis podría ser un seudónimo. Lo que muestra diríamos que a este género se le considera menor en las letras mundiales. Siempre he pensado, cuántos diarios, cartas, manuscritos, memorias y otros géneros quedarán en los baúles, y, no precisamente de Pessoa, y, jamás nadie los recuperará, pasarán de una generación a otra, hasta que se pierdan… Creo que hasta ahora, se crea mucha riqueza cultural, sea de primera o quinto grado de calidad, y, mucha se pierde. El género del diario y semejante es un ejemplo constante. Incluso aunque ahora se realicen menos escritos… pero al ser más población quién sabe, si habrá más que se estarán haciendo en estos momentos –cierto es, algunos se pasarán a blogs en Internet o no-.

En este caso que comentamos y según los datos que disponemos, es una campanazo para que investigadores entren en este tema, la universidad y los medios de comunicación investiguen, los investigadores culturales del mundo académico y del mundo del periodismo. Creo que Occidente merece conocer más datos de este diario y de esta persona. De momento no sé en qué lugar se conserva. Es casi simbólico y romántico pensar o imaginar, que sus vecinos, sea hombre o sea mujer, pasasen al lado de esta mujer, diez o cincuenta años, en la calle, en el hipermercado de más joven y de menos, y, no eran conscientes que saludaban a una “mujer” que estaba haciendo un diario, que hasta ahora es el de más palabras del mundo. Por tanto, una de las obras literarias con más palabras del mundo. ¿Porqué el género del diario es en sí o tiene que ser de menos substancia que el género del teatro o la novela o la poesía, quién ha decidido esta valía o valor…?

En Great Diary Project fue fundado en el 2007, situado en el Instituto Bishopsgate, y su finalidad es archivar, documentar, catalogar, rescatar diarios inéditos, además de poner para estudio y análisis de expertos e investigadores. Según los datos que dispongo disponen de veinte mil diarios inéditos y está instalado en Europa.

Los datos que dispongo de este Diario es que está formado por cuarenta millones de palabras, escritos en cerca de mil cuadernos. En el año 2001 se encontraron 148 de sus cuadernos en un contenedor de basura cerca de Cambridge, esto nos dice Internet. Alexander Master realizó una búsqueda de investigación, y, que dicha persona vivía y seguía escribiendo diarios. Aquí se plantean muchas preguntas, y, quizás deberíamos aprender en cabeza ajena, según la voz popular.

¿Pueden existir diarios olvidados en nuestro terruño? ¿Se debería crear uno varios lugares/centros/bibliotecas para conservarlos, incluso los manuscritos olvidados, los nombres desconocidos…? ¿Tanto que se habla del pueblo y de la democracia, no es acaso este uno de los productos culturales más del pueblo, ya que hay y habrá diarios y géneros semejantes de escritores conocidos, pero también de desconocidos, también de personas que no quieren ser profesionales de la escritura? ¡Anna Caballé es una de las mayores expertas en nuestro terruño del género de la biografía, pero no hay biografía sin diarios…!

En el caso que estamos comentando, el Diario de Laura Penrose Francis, no olvidemos el dato de mil cuadernos, no se conoce un archivo o biblioteca que conserve en gran parte, salvo los 148 conservados en Cambridge.

Alguien definió que los diarios escritos son como imágenes fotográficas de trozos de la realidad, de cosas normales y rutinarias, que les suceden a las personas y de cosas menos ordinarias. Todo el mundo, toda persona, le suceden cosas normales y cosas menos normales. Hay acontecimientos especiales y acontecimientos menos especiales. Algunos indican, con razón que prefieren la cosa normal y rutinaria, porque las cosas extraordinarias, traen consigo variables que no puedes del todo controlar. Claro está, la boda de un hijo es una cosa extraordinaria y buena, pero digamos un acontecimiento bélico es extraordinario y no bueno, ni positivo…

Pienso que hay mucho saber, saber verdadero escondido en páginas que nadie lee o mira o percibe. Creo que con los sistemas informáticos actuales, el sistema de Big Data y la IAG creo que se podrá encontrar conocimientos e ideas, en escritos y manuscritos y diarios olvidados. En páginas que apenas nadie lee o nadie valora. Creo que en el futuro a medio plazo se encontrarán muchas ideas y conceptos y datos y argumentos y razones, en todo este tipo de escritos, que apenas están valorados…

Creo que en los diarios queda reflejado un corazón. Creo que el mundo académico y universitario y del periodismo, todos estos mundos se deberían aunar, para encontrar todos los diarios concretos que comentamos, de esta mujer que tendrá otro nombre, algo de su biografía, algo de su corazón, que es y reflejará algo de nuestra época. Algo de todos nosotros… ¡hagan una entrada en la Wikipedia de este Diario y de esta mujer…!

¡En cierto modo, posiblemente, según los datos actuales estos diarios son una de las diez obras literarias más extensas, de un autor/a de todos los tiempos y que acabe perdiéndose, acabe no conociéndose casi nada de la autora…! ¡No es acaso una perdida cultural, no es acaso una injusticia cultural…!

https://muckrack.com/jesus-millan-munoz © jmm caminero (06 junio 2026 cr).

Fin artículo 5.565º: “La enigmática Laura Penrose Francis, Diarios”.