¡Qué bonito sería!

¡Qué bonito sería si todos fuéramos a una!, ¡Qué bonito sería si nos pusiéramos de verdad al servicio de nuestros vecinos! , amigos , otros seres humanos ,¡ Qué bonito sería sino mirasemos solo a nuestros ombligos!, ¡Qué bonito sería si diesemos parte de lo nuestro a los demás , unos darían dinero , otros darían su habilidad , otros su amor , otros su inteligencia, otros su fuerza ….!

¡Qué bonito sería un mundo con gente auténtica : sin egoísmo , sin avaricia, sin envidia , sin recelo , sin miedo , sin rencor, sin nada que temer o ansiar!

¡Qué feo es ver un mundo egoísta , la gente avariciosa , sin valores sin principios solo buscando su propio interés ,¡ Qué feo es ver la envidia en los ojos , en lo profundo del alma,

¡Qué feo es ver el rencor impregnado en los sesos ,en las mentes, en el hígado ,¡ Qué feo es ver a un niño temeroso de ser maltratado, menospreciado , humillado y

¡Qué feo es ver a un anciano arrinconado abandonado , dejado , olvidado!

¡Qué feo es ver la maldad del ser humano que de humano le queda poco porque se ha convertido en un feroz cazador de materia, en un simple ser bajo y destructivo hasta con los que llevan su propia sangre y todo ¿Por qué? por tener más , por subir de categoría , por pretender quedar bien , por un minuto de gloria.

Eso , éso me da vergüenza, me da asco , me da terror y me produce dolor de estómago y desesperanza.

¡Qué bonito sería que todo cambiara de repente sin razón y viéramos todos el dolor del corazón del otro , el sufrimiento del humillado , del olvidado , del abandonado y ,¡Qué bonito sería que lo hiciéramos sin esperar nada a cambio y sólamente por ser conscientes de que algún día me podría tocar a mí, a mis hijos , a mis padres , a mis abuelos, a mis seres más queridos que me rompería el corazón y el alma solo de pensarlo!

¡Qué bonito sería ,¡Qué bonito sería!………..

Jesús Miguel Relinque Mota profesor de interculturalidad de centros de secundaria, filólogo , Máster en ELE , escritor y poeta.