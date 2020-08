(Jmm Caminero) Aunque no creo que pueda aportar nada con el método científico a ningún saber racional dentro de la ciencia. Quizás, si deba exponer algunas preguntas o cuestiones o datos, que no entiendo o no comprendo o no encajan. Quizás, otras personas, sepan explicármelo o explicárselo…

1ª Cuestión o problema.

¿Podría existir en algunos planetas del universo, que su núcleo es caliente, supercaliente y se mantiene así durante miles de millones de años, que hubiese un reactor nuclear natural en ese centro, o que hubiese existido en alguna época de su existencia?

2ª Cuestión o problema.

¿Qué fuerzas pueden ser capaces de atraer a miles de millones de estrellas, es decir, en el centro de cada galaxia, existe un agujero negro, que se dice que es el que permite que toda la galaxia se mueva, o es atraída por ese agujero?

¿Pero de ser cierto esto, qué fuerza o qué energía existe para tener esa capacidad de atracción? ¿Y si ésta no tiene que moverse o funcionar, por decirlo de algún modo, más deprisa que la velocidad de la luz?

¿O son la energía y materia invisible, la que es la estructura que sostiene la materia y la energía visible?

3ª Cuestión o problema.

¿A diez mil millones de seres humanos, dentro de treinta años, como posibilidad, necesitamos una fuente de energía inconmensurable, económica, limpia, y ésta es la energía de fusión? ¿Suficiente para mantener a miles de millones de seres humanos con la energía suficiente, y con ésta realizar todos los proyectos necesarios…?

4ª Cuestión o problema.

¿Sabemos o creemos saber que la materia está formada por átomos, y éstos a su vez, de electrones y de quarks y otras subpartículas…?

¿Pero la energía, un fotón de luz o de energía si estuviese formado a su vez de otras subenergías o subpartículas?

5ª Cuestión o problema.

Siempre se ha definido el tiempo, como el cambio del movimiento o el movimiento. ¿Y si el tiempo fuese el cambio de energía o el movimiento de la energía, o el movimiento de materia-energía?

¿Si la materia es una forma de energía, y la energía es una forma de materia, entonces el tiempo sería formas o cambios de materia o de energía o de materia-energía o de energía-materia…?

6ª Cuestión o problema.

¿Los movimientos neuronales, sin saber por qué y cómo, se conectan redes neuronales e interneuronales, y producen movimientos, producen “entidades” y eso, algo de ello, nos fluye a la conciencia o a la inconciencia, y nos produce, las dimensiones racionales e irracionales, es decir, conceptos e ideas y pensamientos y deseos y pasiones y afectos y…?

¿Es como si el cerebro-mente, siempre está jugando como un enorme billar de millones de bolas que se interconectan, muchos movimientos por sí mismos, otros por efectos del exterior en el interior, otros del interior al exterior…?

7ª Cuestión o problema.

Quizás, la nueva hipótesis o teoría que nos abra la comprensión del universo, de lo pequeño y de lo grande, esté en interrelacionar la teoría cuántica con la teoría de la relatividad con las teorías de la materia-energía invisible.

Quizás, uniendo aspectos de esos tres grandes mundos o explicaciones cuándo se tengan, se encuentre la solución o se abra una puerta de solución, para un nuevo paso para la comprensión de todo y del todo. Se esté más cerca de la explicación de la teoría del todo.

8ª Cuestión o problema.

Siempre he pensado que igual que en la matemáticas se plantean problemas, que tengan sentido o no, y después se abren nuevos horizontes, es decir, nuevas cuestiones o ramas de las matemáticas. Me pregunto, si ese método no se debería aplicar a y en todos los saberes. De tal modo, que aunque sean problemas “que no tengan sentido”, quizás, abra nuevas ideas o conceptos o preguntas. Y, esto aplicado a todas las ciencias y saberes y artes y filosofía y teologías…

Por ejemplo, en cuanto a la Naturaleza, ¿podríamos imaginar, y esto intentar hacerlo de una forma matemática o calcularlo, aunque sea imposible, si una galaxia, en un tiempo limitado, se pudiese concentrar en un punto, como un planeta o menos? ¿Por ejemplo, en unos miles de años…?

8ª Cuestión o problema.

¿Pregunto y me pregunto de continuar deshaciéndose el hielo de los polos, llegará un momento que la tierra, no sea tan achatada por los polos, o dicho de otro modo se elevará de alguna manera esa superficie, haciéndose la tierra menos achatada?

¿Y, eso afectará, aunque sea mínimamente a la rotación y traslación de la tierra, e incluso al clima y a otros parámetros…?

9ª Cuestión o problema.

¿Se encontrará alguna vez la unificación de las ciencias, al menos, todas las ciencias sociales en una ciencia, etc.?

