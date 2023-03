(Jmm Caminero) Dos conceptos que se interrelacionan, mala prensa puede sufrirla una persona, un colectivo, una sociedad, un país, una cultura, un Estado, una religión…

España ha sufrido durante siglos, ya siglos, una mala prensa. Que sin indicar que los españoles de hace siglos fuesen santos y todo fuese claro, no podemos negar que quizás, no se merezca la tan mala prensa… tal es así, que el otro día, leí o vi, no recuerdo, que en una encuesta realizada en la misma España, les preguntaban, de tres acontecimientos cual es la que más muertos había producido: Si la primera guerra mundial, la segunda o la Inquisición Española.

Y, cual fue, la sorpresa que un número importante de los encuestados, dijeron y expresaron que la Inquisición española, había producido más muertes que los otros dos acontecimientos… Es decir, se interpreta, que los mismos españoles, nos hemos creído la famosa leyenda negra… Cuándo, hasta donde se sabe, sin defender, porque entre otras cosas, si hubiese existido ahora la Inquisición, yo ya habría pasado por sus moradas. Y, en eso si ha sido grave, quizás, no permitió, por temor que un país adelantase en ideas. Aquí si que está el problema de raíz. Bueno, la primera guerra mundial, produjo aproximadamente, diez millones de personas fallecidas. La segunda, cincuenta o sesenta millones. La Inquisición española unos miles, en varios siglos…

Hemos tenido la mala suerte, los españoles, en cuanto a la mala prensa y Mala Prensa, que hemos tenido la animadversión durante siglos de parte de los Estados de Europa desde los Reyes Católicos, no los citaré, y, hemos tenido la mala suerte, que cuando se emanciparon las colonias americanas, ya no quisieron ver en España, nada más que lo malo.

Por lo cual esa doble tenaza continúa hasta ahora y hasta aquí. Yo, no creo que los españoles, sean santos, y, que fuesen a Europa o a América a regalar caramelos, pero comparado con otros imperios coloniales, de estos cinco últimos siglos, quizás el español haya sido el más humanitario. Es más, pienso que en el siglo diecisiete o dieciocho los que vivían en la Mancha, vivían peor, que muchos de los españoles, porque eran considerados españoles que vivían en muchos puntos de América del Sur o Central…

García Márquez, que no tengo que explicar quién es, y cuáles son sus ilimitados méritos culturales y literarios, escribió un artículo-columna, del 29 de junio de 1983, titulado: ¿Qué hay de malo en la mala Prensa?, que nos narra vivencias y existencias ilimitadas de lo humano, de sí mismo reflejándose en el exterior, de sí mismo en América. En definitiva retratándonos a nosotros y a nosotros mismos y en nosotros mismos…

El misterio de las palabras, sean jurídicas o de libros sagrados o literarias o de física matemática o de lenguaje oral natural son eso, que las palabras son como rayos que nos inciden en el cerebro, y que remueven sus aguas, y, algo de ese movimiento, sobresale al exterior, a nuestra conciencia. Y, algunas de ellas, después se materializan.

Que son todos los manifiestos artísticos, literarios, políticos, económicos, religiosos sino un conjunto de palabras y de palabras-imágenes y de imágenes, conscientes e inconscientes, que nos cambian las vidas. Unas, para mejor, otras para peor. Pero todas nos cambian. Vivimos en un mundo, no lo olvidemos, de piedras y astros, pero también de palabras y conceptos e ideas… Estamos siempre bañándonos en playas de piedras y árboles, de palabras-ideas, de mente-conciencia y de metafísica-espiritualidad –ésta última para afirmarla o para negarla…-. Somos una combinación de mundos, no olvidemos, para ser agradecidos al maestro Popper, con todas sus controversias…

En la famosa película, que no recuerdo el nombre, y, permítanme que no la busque en Internet, creo que queda más poético, para un texto literario de opinión, dejarlo así, como incógnita, y quién sepa, pues lo averiguará… del papa que viene de un campo de concentración de la Siberia profunda, y, llega a Roma, y le hacen cardenal y después Papa, cómo si fuese una especie de premonición de los papas que hemos tenido después, uno de Polonia, otro de Alemania, el actual de la Argentina –todos de lugares lejanos, el próximo ya le toca a España, supongo…-.

Bueno, sigamos con la película, y en el diálogo, para evitar una guerra mundial nuclear que sería la última, entre el máximo mandatario chino, el máximo mandatario soviético, y el máximo mandatario católico, el Papa, en un momento determinado, a la queja del jerarca chino, que le dice, que el Sumo Pontífice, solo tiene buenas palabras, le contesta algo así: “Pues que hizo Marx, sino que fue un predicador de palabras, y ahora, sus palabras rigen medio mundo…”.

Cuando ante una persona, se le denigra y se le vitupera injustamente, se le llama que se le hace una grave calumnia. Y, sufre esa calumnia durante sus años de vida, a veces, también sus descendientes. Pero existe una “calumnia colectiva, sobre una cultura o sociedad”. España, no es santa en sentido general y colectivo y amplio. Pero no es la máxima pecadora de todas las sociedades y Estados y naciones y culturas… A España se le ha calumniado durante siglos, y se le sigue haciendo, desde fuera, y, lo que es peor desde dentro…

¿Díganme, que potencia colonial, en tres siglos, y en esa época, montó más universidades, más escuelas, más hospitales, más conventos, mas ayuntamientos y sus normas, mas ciudades, más derechos para sus ciudadanos… díganme que colonia concedió a los colonizados, los mismos derechos que a los de la metrópoli, díganme… en tres siglos, de la llamada Edad Moderna…? ¿Díganme…?

