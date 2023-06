(Jmm Caminero) Cada uno, es un ser substancial y esencial e individual, pero está formado como todo en la realidad, de distintas partes y dimensiones, “unirlas” en algo uno, es la tarea de toda la vida…

Si admitimos que somos y formamos una “unidad substancial y esencial” en tres grandes dimensiones: una corporal-biológica-carnal, otra psicológica-mental-cerebral y otra espiritual-alma, insertados en una Naturaleza-Cosmos-Universo físico y en una Sociedad-Cultura. Nos pasamos toda la existencia intentando integrar realidades y entidades y variables y factores de todas esas dimensiones. Las primeras que serían la individualidad y las dos segundas que serían como el agua del mar del pez. El pez está formado por una mismidad biológica y cerebral-nerviosa pero insertada en un medio natural-naturaleza. Somos definidos, de otra manera, espacio y tiempo…

En nuestro caso somos un ser individual substancial (Aristóteles, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino…) conformado con estructuras biológicas y psicológicas y espirituales –para aquellos que crean que tienen o tenemos alma individual eterna-, y, nos movemos en el mar-aire de la Sociedad y de la Cultura –la cultura como toda la acumulación de formas de entender y comprender el mundo, en todos los sentidos…-. Pues toda la existencia intentamos armonizar nuestro “yo” con el “nosotros” con la “sociedad” y con la “cultura” y, en la Naturaleza –existimos en un nicho ecológico o natural, que forma parte de este planeta, y, dentro de un Universo físico-.

A veces pienso que todos los sistemas culturales y macroculturales, tienen la finalidad de interpretar todas esas dimensiones antedichas, con cientos de variables y factores que las forman y conforman, y, con multitud de interrelaciones –diríamos ecuaciones…-.

¡Y, es aquí, dónde vienen las rupturas, las dislocaciones, las desarmonías, las desavenencias entre las realidades o subrealidades o variables del ser humano, del yo y del nosotros o los otros, del yo y la Naturaleza, del yo y la Cultura o del yo y la Metafísica –o, interpretaciones intelectuales o pasionales o afectivas o emocionales del mundo y en el mundo…-.

La gran escritora y articulista, lamentablemente fallecida hace unos pocos semestres, Almudena Grandes, en un libro de artículos, titulado La herida perpetua –buen título o genial título para definir y describir lo que somos, el nosotros, España-, en uno de esas columnas titulada: Pan y Libertad. Elogio de la Feria del Libro de Madrid. Nos narra con su lenguaje y estética y técnica y estilo y filosofía y antropología, algunos aspectos del yo y del nosotros, de la constitución esencial y accidental que forma el cocido de nuestra sociedad. Porque un individuo está en un espacio y en un tiempo. Un individuo o individua está diríamos en esas dos realidades o ejes cartesianos, y, difícilmente, puede entenderse sin comprender ambos modos y medios y formas y maneras…

El hombre, no solo necesita comer salchichas y pan y paellas, que desde luego sin esa realidad no puede emerger el árbol que lleva dentro, sino que también debe alimentarse de cultura, de ideas, de conocimientos, de enunciados. Y, tenemos entre todos, esta es la historia de la humanidad, ir buscando conceptos e ideas lo más verdaderos y más buenos, buenos en todos los sentidos, buenos en lo moral también, y, si es posible con racionalidad… Llevamos dos millones de años, desde el homo habilis, que se considera la primera especie humana, Lucy, dos millones de años ascendiendo por la escala biológica de las especies, pero también, adquiriendo nuevos modos de ser y entender y de hacer en el mundo, de sernos y de entendernos y de hacernos en el mundo –mundo natural y mundo cultural y mundo espiritual…-.

En estos últimos cinco o siete décadas, desde la hecatombe de la guerra mundial última, hemos dado multitud de grandes saltos, uno ha sido la informática, otro la energía nuclear, otro ha sido programas de inteligencia artificial… Y, otros muchos más. Todos esos sistemas conceptuales y tecnológicos que hemos ido inventado o descubriendo o diseñando o imaginando nos han ido cambiando los modos de ser y de hacer y de actuar. Los modos de entendimiento a/y, hacia nosotros mismos y de nosotros mismos en relación con la Naturaleza.

Posiblemente, me digo a mi mismo, la informática nueva que irá apareciendo aplicará sistemas y, todo ese magma de conocimientos, que ahora tenemos, que no entran en los sistemas de metodología científica. Pienso que todos esos cientos de ideas y prácticas, de pensares y haceres, que no entendemos bien, por no entrar en la ciencia, pienso y opino y creo y sugiero que quizás, la informática nueva, la actual evolucionada, la informática cuántica nos permitirá comprender y entender. Y, esos cientos de conceptos e ideas y formas de ser y actuar, tendremos un instrumento para conocer cual es la realidad y cual es de todas las soluciones que tenemos ante cualquier problema, encontraremos la más verdadera o más verosímil o la más práctica…

Porque hoy, lo que divide a los humanos, y, los enfrentan, no es la ciencia, que cualquier cultura, admiten sus enunciados como verdaderos, sino son todos los demás conceptos y enunciados e ideas, que entran en el campo de las humanidades –filosofía, artes, estética, cultura en general, religiones, morales, etc.-. Eso es lo que hay que resolver si queremos vivir en paz, en una paz mundial y global. Si queremos sobrevivir como especie…

