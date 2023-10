(Jmm Caminero) Llevamos varios lustros, hablando y oyendo hablar de la crisis del periodismo clásico y de la prensa y de la información y de la comunicación…

Pero no sé, si somos conscientes, de algunas realidades que han cambiado, pongamos el análisis en nuestro territorio. Se han multiplicado por cientos y, miles, todas las plataformas de información –periódicos digitales, Webs escritas de radio, televisión, además de la televisión y la radio, plataformas información de multitud de entidades, se han creado canales de video de distintas temáticas, etc.-.

Por otro lado, todos esos nuevos medios, a cientos, aceptan publicidad. Incluso ya los llamados canales personales de video, de todas las temáticas posibles, pueden llevar anexos anuncios publicitarios.

En tercer lugar, las redes sociales, pueden difundir, noticias, hechos, datos, informaciones de todo tipo…

Con lo cual ha caído a la clásica prensa escrita, un huracán de cambios en pocos años, que parece, incluso un milagro, que todavía resista. Todavía, al pasar por un kiosco, veo media docena de periódicos generalistas y nacionales en papel. Cierto es, que no eran aquellos tiempos, que en cada establecimiento, existían unos fajos, con casi cien periódicos de cada cabecera. Ni aquellos tiempos, que en multitud de establecimientos, además de vender pan o sellos también vendían periódicos en papel…

Están también las facultades de comunicación que cada año, expulsan por sus vientres cientos de graduados en todas estas artes, ciencias, saberes. Con lo cual, siempre sucede lo mismo, nos adaptamos a las nuevas realidades, e, intentamos que emerjan nuevos contenidos y nuevas formas de comprender la realidad.

Soy consciente de los cambios, quizás no de todos. Pero en otros tiempos, viejos maestros del periodismo, no habrían ya a cierta edad de jubilación haber creado y criado sus propios periódicos digitales, como ha ocurrido en nuestra sociedad y lagar y terruño. Tenemos a Ansón, Pedro J., y, otros muchos. Se dice que existen mil periódicos digitales en estos momentos, en toda la Península Ibérica. Cierto es, con distinta cantidad de audiencia y distinta difusión. Pero el perro pequeño también come, aunque menos que el grande.

Hemos visto un artículo de Luis Bello, titulado: Madrid y su prensa gráfica, publicado en La Esfera, del día 03 de enero de 1914, que nos hace una serie de reflexiones, comentarios, interpretaciones sobre las consecuencias positivas de la prensa gráfica, a nivel educativo, de entretenimiento, de información…

Si nos retrotraemos a hace cinco siglos y algo más, dónde las noticias se escribían manualmente en una hoja, y así se vendían, después pasó al establecimiento de planchas de madera, y, posteriormente, a planchas de tipos móviles o de Gutenberg, y, después, todo el proceso evolutivo de las máquinas de imprenta e impresión, que han ido cambiando durante siglos, llegando en pleno siglo veinte, que existían periódicos y rotativas que expulsaban como dragones cientos de miles de ejemplares de periódicos, cada uno con decenas de páginas.

Y, ahora, nos encontramos con otras realidades… Y, pienso que el sistema de periodismo e información, tendrá que adaptarse. Hoy, tenemos dos situaciones, como siempre: que el hecho sea real y verdadero, segundo la interpretación, lo más correcta de ese hecho, tercero, comentarios o formas de percibir los hechos de otras formas.

Un acontecimiento como un terremoto, primero está el hecho que sea real y sea verdadero. Segundo, informar de todas las circunstancias y realidades, entre otras, afectación a tantas miles de personas. Y, aquí caben las interpretaciones y causas. Y, por último opiniones diversas a la luz de esos acontecimientos…

Estimo que estos tres grados y pasos y dimensiones, es el periodismo hoy, y será el periodismo hoy. El primero de la información de un hecho, se puede ofrecer por las redes sociales, en tiempo real o casi en tiempo real. El segundo paso, de los hechos, totalmente verificados, y las primeras interpretaciones y causas y realidades, este segundo nivel solo lo pueden ofrecer los periódicos y periodistas profesionales o expertos en el ramo o tema. Estarían todos los comentarios analíticos de esos hechos.

Y, en una tercera dimensión, estarían los opinadotes, es decir, estaríamos nosotros, los que intentan percibir la realidad, los análisis de los hechos, los comentarios de esos hechos, con una mirada diversa y diferente, quizás, algún matiz o alguna idea o alguna interpretación, que sería el adorno y la fresa última de la tarta. Ese nuevo modo de pensar y de sentir y de percibir, es, quizás, lo que puede buscar el lector de los periódicos… que desea, información seria y exacta, segundo, comentarios y análisis serios y profundos y verdaderos y argumentados, tercero, opiniones que ofrezcan algunos puntos de vista diversos…

Por eso, y, otras razones, opino y pienso y creo y estimo, que el periodismo profesional, no va a terminar, segundo, que los opinadores de noticias, es decir, usted como lector y modestamente yo, que ejercemos este género literario y de información y de opinión, no vamos a terminar…

http://filosliterarte.blogspot.com.es © jmm caminero (12-19 septiembre 2023 cr).

Fin artículo 3.803º: “La prensa y su crisis”.