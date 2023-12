(Jmm Caminero) En el ciego del cerdo se insertan costillas y rabo de cerdo, con especias, pimentón, ajos. Después es ahumado y semicurado, terminando por un cocido de dicho alimento.

Dispone de Indicación Geográfica Protegida, para las comarcas de El Bierzo y Lacina de León. Deriva el término botillo del latín “botellus”, con significado embutido. Se cita dicho alimento en crónicas del siglo XI-XII.

Se celebra dentro de las Fiestas Populares Gastronómicas, la Fiesta del Botillo en la localidad de Bembibre, desde 1972, como otros festivales y fiestas y conmemoraciones del botillo como en Fabero, Folgoso de la Ribera, Torre del Bierzo, Boeza, todos estos datos, demos al Emperador lo que es del Emperador, tomados de la biblioteca electrónica Wikipedia.

El botillo esencialmente en su preparación se necesita pues un botillo ya ahumado y secado, que suele ser entre medio kilo y dos kilos, según los comensales, además patatas, repollo, agua, y, como siempre añado, marca de la casa: fuego, aire, un recipiente que suele ser una olla, para cocerlo o calentarlo –para que no se deshaga el botillo, se suele meter en una bolsa de tela o algo semejante-. Y, claro está recipientes o platos de diseño o de cerámica para exponerlo delante de los ojos y degustarlo.

Hace tiempo, si mi memoria no me falla, me presenté a un premio o a un concurso de cuentos, que el tema esencial era el botillo o a raíz de dicho alimento, se integraba el botillo como alimento, como literatura y como cultura. En definitiva, lo que ahora estoy construyendo. No debemos obviar y olvidar, que alrededor de este alimento se ha construido toda una arquitectura de exaltación de valores tradicionales, en definitiva, de la historia, porque el ser humano no es solo novedad y futuro, sino presente basado en el pasado.

De ahí, que surge un Festival de Exaltación del Botillo, que como hemos indicado se celebra en Bembibre, un muy famoso empresario y locutor de la radio, Luis del Olmo, de esta zona del país, siempre aprovecha para exaltar el botillo.

También existe una asociación denominada Cofradía Gastronómica del Real Botillo del Bierzo, que entre otros fines, es la exaltación no solo de dicha comida o plato o fogón, sino de toda la zona de El Bierzo.

Las cosas y las geografías y los lugares tienen para las personas connotaciones personales y afectivas y existenciales y vivenciales, algo así semejante a las magdalenas de Proust, pero no solo aplicado a la torta o el arroz que te preparaba tu abuela, sino también a los lugares. En esta zona del país, de joven, pasé un año en el Servicio Militar Obligatorio. Allí, en la Astorga romana, medieval, moderna y contemporánea, mis huesos y mis ojos, estuvieron meses y meses.

Allí, me bajaba del tren venido del sur, y, por el anochecer, con frío, mirando las murallas que se clavaban en el cielo anochecido, vistas desde la izquierda y, ascendía hacia el cuartel semejantes y heredero de las estancias de las legiones romanas, como soldado de mi sociedad, de mi país, de mi Estado… -ahora, que ya el ir a filas, es voluntario y profesional, ahora, quizás, habría que recordar a todas esas generaciones nuevas, que, durante generaciones tuvieron que asistir a ese deber y derecho…-.

Se habla también, como todo alimento que está en el corazón de los humanos, durante siglos, hay variantes, y, también se extienden por otras geografías, se desparrama por algunas comarcas de Orense y Lugo, algunas zonas de Zamora, y también de Portugal. En Extremadura existe el “buche de costillas”, que es semejante pero con coles.

Esta serie de modestos artículos de opinión sobre gastronomía, fijándome especialmente, en aspectos culturales, no debemos dejar de pensar lo obvio. El cerdo tiene diversas partes, una de ellas, es el ciego del cerdo. Y, los seres humanos, siempre están con una necesidad de supervivencia, con lo cual tienen que elaborar alimentos.

Era lógico y racional, que el tiempo, se indica desde los romanos, se creara o inventará o descubriera o se llegará a unir, los tres ingredientes: el ciego del cerdo como recipiente, tener en cuenta, que hace diez o quince siglos no había plásticos para conservar, que permitiese el ahumado y el secado de forma natural, cosa que la cerámica no permite. Y, a eso añadir las carnes que se disponen, especialmente, cerdo, por ser un producto más económico que la vaca, la oveja, la cabra… Y, todo sazonado con el fuego de la necesidad de vivir y sobrevivir del ser humano…

No me gusta achacar a nadie, frases o ideas que sean erróneas, pero es imposible, recordar todo. Pero Cela decía, si mi memoria no me falla, que siempre se piensan, que los grandes monumentos de la historia, por ejemplo, medievales, eran las catedrales que perduran. Y, él decía, que los grandes monumentos son los libros, que se pierden muchos, pero que algunos sobreviven… la prueba está que apenas queda algunos monumentos romanos totalmente activos y totalmente como se hicieron, pero quedan cientos de obras literarias, filosóficas, teológicas…

Personalmente, ampliaría la intuición de Cela, también perduran, durante generaciones, las comidas, que van evolucionando poco a poco, pero que se van adaptando, a nuevos ingredientes, por ejemplo, el pimentón, el tomate, las patatas, que antes del descubrimiento de América no existían…

El botillo es la prueba fehaciente como un alimento básico, una comida básica va atravesando las montañas de los siglos, de las generaciones, de las culturas, de los imperios, de los hombres y de las mujeres. Y, van dándonos sonrisas y esperanzas del presente y del futuro. Cosa que en estos tiempos de soledad y silencio y de grandes nubarrones en el hontanar, tanto necesitamos. Que una modesta comida, nos proporcione alegría y esperanza, al menos, esa tarde, es un pequeño milagro de la historia humana. Paz y bien.

