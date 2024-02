(Jmm Caminero) En este recorrido por el articulismo literario que estamos haciendo, hoy ha tocado a estos autores. Pero quisiera evocar e indicar algo del paisaje y de algunos lugares.

En un artículo de Juan José Domenchina, que en mis tiempos jóvenes, venían partes de sus obras en antologías, y, que creo y me temo que ahora, lleva ya lustros que ha caído sobre su figura y su obra, un cielo de plomo y hierro y zinc –se ha caído el cielo, el gran temor de los celtas, según dicen, y, no solo en Asterix-. Aquí en esta recogida del columnismo hispánico de estos dos últimos siglos, aunque espero que los investigadores nos muestren piezas del siglo dieciocho, que estarán olvidadas en los vientres de papeles de los archivos hemerográficos.

Hoy le ha tocado y troquelado y troceado un artículo que Domenchina redactó sobre Las Noches del Buen Retiro, publicado en La Voz, siete de abril de 1934, que hasta dónde sé es una obra de Pío Baroja del mismo título, léase relato o crónicas de y sobre la vida madrileña, con el estilo propio del autor médico y panadero y escritor…

Muchos critican durante estas últimas décadas el estilo de Pío Baroja y de otros semejantes, que está dentro de esa mezcla del costumbrismo realista, del realismo, del naturalismo, porque no tiene juego floral retórico de la literatura oratoriana llena de estética. Otros, piensan que la literatura es metáfora e imágenes junto a las ideas. Siempre en este suelo patrio nos dividimos y peleamos por todo, eso del conceptismo quevediano o del retorismo o barroquismo gongorino o del realismo imaginario cervantino. Estas son las tres grandes corrientes de la estética y la literatura hispánica, quizás, en definitiva, del alma de nuestras entretelas más profundas y esenciales…

No llegué a ver y vivir el Madrid de antes de la guerra que tiño de sangre y dolor, esta tierra y estos montes, hacia casi la mitad del siglo veinte, y, que como Pío Baroja, indicó, que estuvo a punto de ser fusilado allá en el Norte, el odio y el rencor durarían cien años. Y, ya nos estamos acercando al siglo, y, Pío Baroja, fue clarividente, me gustaría escribir y observar y pensar otra cosa, pero la realidad, es que queda mucha inquina y mucho dolor y mucha herida y mucho trauma, para unos es consciente, para otros no. Y, eso sale a la luz de muchas maneras y de muchas formas…

Creo que en la ecología y naturaleza de la cultura, de la literatura en particular, tiene que suceder como en la naturaleza biológica, existen millones de especies, y, todas son importantes, y todas cumplen sus papeles, y, todas son bellas y todas son necesarias. Si el arte y las artes y la literatura es la geografía de la libertad, como el maestro Umbral indicaba, apliquemos dicho principio, unos autores serán de una especie y otros serán de otra. A ti o a mí, nos gustarán más unas estéticas u otras, pero todas tienen sus sabidurías, de todas tenemos que ser tolerantes, de todas aprender y aprehender, porque todas nos pueden ofrecer datos y perspectivas clarividentes…

Pero sobretodo y sobre todo no olvidemos, que la historia ha demostrado, que obras del pasado, que en su momento, no tuvieron mucho lustre y relieve y propaganda, después han pasado a ser obras maestras y clásicas. Que el viento no se sabe muy bien hacia dónde va o su origen, hoy se dice que sí, pero no muy bien, porqué tiene una temperatura y no otra…

No sé si debo repetirlo, pero se necesita un Centro Documental Español sobre el columnismo y articulismo que se ha ido realizando en estos dos siglos y pico… antes de Larra y después de Larra. Es fácil y es sencillo, cualquier entidad empiece a recoger datos… varias entidades lo hagan, por territorios o a nivel nacional… cientos y miles de nombres y de fichas, con una cantidad de substantivos y adjetivos y verbos de mil palabras cada uno y cada una, y, enlaces. Así se podría ir recogiendo tal cantidad de riqueza cultural que se ha ido creando en este terruño pentagonal, que de momento, continúa siendo la Península Ibérica… así, se verían de forma fácil, miles de nombres, y, a partir de ahí, estudios e investigaciones, por regiones, por provincias, por sexos, por temáticas, por y por…

Calculo aproximadamente, que entre autores vivos y vivientes y respirantes actuales, y, los que ya duermen sus palabras en los archivos y libros, y, sus almas, esperamos y deseamos en el Buen Lado con el Buen Dios, ya he citado al menos a cien nombres y apellidos, de esta producción tan específica y tan concreta como es el articulismo periodístico de opinión en nuestra sociedad.

Creo que es una riqueza cultural inmensa lo que tenemos en este campo. Es más, he sugerido que algunos periódicos de hoy, según la legislación vigente y respetando los derechos de los herederos, deberían publicar al lado de las crónicas y columnas de autores de hoy, algunas del pasado. Cinco de hoy, y una de hace un siglo. Porque las de hace un siglo nos darían mucha luz, mucha lumbre, muchas razones… para que así conociendo el pasado, no cometamos los errores del pasado en el presente o que podemos cometer en estos meses y años y en el futuro…

¡Quería comentar algo del Buen Retiro y de los recuerdos en él, algo del recuerdo del Madrid de los años sesenta/setenta y posterior, y algo de él, pero los artículos y la escritura marchan por donde quieren, y, no siempre por donde el escribiente desea, éste es un caso…! ¡Quizás, o no quizás en otro artículo, en el futuro… Quién sabe…!

Domenchina merece, como tantos otros/as, cientos, no ser olvidados, algunas de sus crónicas, comentarios, artículos, merecen ser besados con los ojos y las neuronas…

Fin artículo 4.075º: “Baroja y Las Noches del Buen Retiro y Domenchina”.