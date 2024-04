Nadie se ofenda, pero hay que hacerse la pregunta, cuales son los medios de comunicación de calidad, cuales los periódicos, cuales las radios, cuales las televisiones, cuales…

Lo primero que hay que indicar, es cómo se hace un test de calidad de los medios de comunicación. Lo segundo, soy un modesto articulista de opinión, no he estudiado Ciencias de la Comunicación, por tanto, lo que juzgo y sentencio y hablo y pienso de alguna manera, tiene la ventaja de alguien que percibe desde fuera de los círculos de estas áreas, y, tiene la desventaja, que aunque has estado consumiendo información, en todas sus formas, y, enseñanza en todas sus maneras toda la vida, pueden existir muchas lagunas en esta área-círculo-conjunto de la información.

Por lo cual, pueden que existan pruebas y test y evaluaciones y autoevaluaciones de los sistemas de información, de todas las clases, incluyendo ya para aplicar a las Webs, y, también a los periódicos y revistas de papel/digital. Tenemos que tener en cuenta que se ha hibridado, uno de los fenómenos como consecuencia de Internet, ha sido que una radio puede tener una Web que prácticamente, incluyen sobre sus propios contenidos, pero puede funcionar prácticamente como un periódico. Lo mismo las televisiones, lo mismo las Webs de empresas y otras entidades…

Esta es una de las razones de la crisis del periodismo papel-digital, que le ha salido enormes competencias, que en España hace treinta años diez periódicos nacionales y regionales controlaban casi toda la información, pero ahora han surgido, un día estuve contando por encima, y, existían en España unos mil periódicos digitales, algunos en papel, de todas las clases y de todos los medios. Y, es obvio lo que sucede, si yo leo del digital de mi ciudad, que me informa un poco de lo nacional y de lo local y de lo regional, y, tardo media hora en mirar, y, tiene casi todas las secciones, y, encima es gratuito, pues no tengo tiempo después para informarme por uno nacional. Además se reparte la publicidad…

Si no existe un test-evaluación de los medios de comunicación, aunque sea imperfecto, y se vaya perfeccionando, con cien ítems, pongamos por caso, para evaluar, todos los parámetros. Si no existe sugiero que alguna de las Facultades de Ciencias de la Comunicación, dedique un tiempo a construir uno, y, después lo emita a la opinión pública y a los periódicos, o copien en la medida de lo posible, si existe esta realidad en algún lugar del mundo.

Existe un enorme problema y cuestión, que es a raíz de la razón anterior y otras, los medios están en déficit y en crisis permanente, casi todos, de tal modo, que han tenido que restringir las personas que trabajan, incluso secciones, una parte importante ha dejado de disponer de la sección de viñetas dentro de la opinión. Y, ahora surge la IA también aplicada al periodismo.

De ahí, que muchos indican que si va a desaparecer el periodismo, en papel-digital, el periodismo clásico, -sin entrar en los otros medios de comunicación, radio, televisión, Webs corporativas y de distintas entidades, que yo estimo irán caminando cada vez más, hacia el formato del periodismo clásico, generalmente de sus temáticas-. Irá caminando hacia la hibridación noticias en escritura, noticias en videos, noticias en imágenes, noticias en sonido, noticias de publicidad, incluso base de datos, donde con enlaces se podrá ir, si se desea a repositorios e informaciones y discursos originales, no solo interpretaciones –es decir, no solo el periodismo que hace el resumen de lo que ha dicho el gobierno, sino ir a todo el discurso con un enlace, esto creo que cambiará el periodismo-.

A esta pregunta, yo estimo, que en las próximas décadas al menos no, no desaparecerá el periodismo clásico derivado del papel, pero ahora en Internet. Por la sencilla razón de que la noticia puede ser mostrada por el océano de Internet, cualquiera con un móvil puede hacer la fotografía del siglo: “De que un hombre se ha tirado desde la torre de Pisa y ha volado, sin ningún artilugio”. Pero después, los humanos necesitamos, al menos, una parte de nosotros, como ha podido suceder que un burro vuele o un bípedo racional flote en el aire. Ese buscar las razones y causas y motivos y fines e interpretación de la realidad. Porque no todos podemos saber de todo.

Eso lo tendrán que seguir haciendo el periodismo, y, el periodismo de letras –ya combinado con imágenes e incluso videos-, eso es esencial. Necesitamos razones para entender las enormes esferas de la política, la economía, la sociedad, la cultura, la religión, las artes, etc. Ese es el papel, que creo seguirá haciendo el periodismo, porque yo o usted podemos tener una Web o página en Internet, y, hablar de todo, pero solo sabemos de dos o tres cosas…

Ya el genial maestro en dos lenguas, maestro de la escritura literaria y del articulismo, que escribió y publicó, hasta ahora que se hayan encontrado 6.246 artículos en 68 periódicos, ya Josep Plà se hacia esta pregunta, en un artículo titulado: Los periódicos europeos de calidad, publicado el 11 de marzo de 1972, hace ya cincuenta años y algo, en la Revista Destino. Y es curioso que hace una referencia a El Times de Londres que había publicado una referencia e información de la prensa europea de calidad, y, es curioso, cita alrededor de quince periódicos europeos indicando sus ventas promedio, y, es curioso que no cita a ninguna cabecera española de aquellos tiempos. ¡O, no es tan curioso, en 1972…!

¿Dirán ustedes como deberíamos nosotros ahora tener, de hacerse un ranking de periodismo europeo de calidad, qué condiciones tendríamos que tener…? Supongo que cada persona, indicaría dos o tres razones y motivos y causas, y, entre todos se podría hacer un listado de que factores son los determinantes, pero yo, me adelanto e indicaría lo siguiente, ¿crear sistemas de selección de articulista que sea más racional y más ponderado?

Ya sé que el periodismo no solo existe la sección de la opinión, pero de las demás, no soy apto para juzgar, ¿porque indicar que expresen la verdad y la racionalidad con verdad que refleje la realidad, sería pedir mucho…?

Fin artículo 4.149º: “Periódicos de calidad y Josep Plà”.