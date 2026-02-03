Los estudiantes extranjeros de las aulas de Atal e interculturalidad de Marruecos, Pakistán, Francia, Dinamarca , Brasil, China, Italia, Estonia, Holanda, Ucrania, Irán, Nigeria y Malí de los institutos Los Manantiales de Torremolinos Galileo y Gerald Brenan de Alhaurín de la Torre y Juan Ramón Jiménez de Málaga han realizado unos proyectos de trabajo en sus lenguas de origen y en castellano para aprender el léxico relacionado con el campo semántico de los medios de transporte.

En el aula de Atal e interculturalidad se les han explicado los principales medios de transporte en español y la importancia que tienen para ellos para viajar a su instituto y en un futuro para desplazarse a sus puestos de trabajo y cualquier otro tipo de viaje de ocio, negocios o de cualquier índole que quieran emprender en sus vidas.

Los medios de transporte cada vez son más ecológicos y modernos.

Un ejemplo son los autobuses de Línea eléctricos, los patinetes eléctricos, los coches eléctricos o de GLP y las bicicletas con batería que son menos contaminantes y por tanto más respetuosos con el medio ambiente.

Por un lado la actividad ha servido para que los alumnos se conciencien del uso de los medios de transporte colectivos y ecológicamente respetuosos y para que los aprendan en sus lenguas nativas y en español.

Sin duda han utilizado su creatividad e imaginación sobre el papel , que tan necesario es para el desarrollo intelectual de sus cerebros.

Por tanto ha sido un trabajo muy productivo, bastante didáctico e imaginativo.

Jesús Miguel Relinque Mota profesor de Atal e interculturalidad IES Los Manantiales, IES Galileo ,Gerald Brenan de Alhaurín de la Torre y Juan Ramón Jiménez de Málaga.