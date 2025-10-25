Teatro, música y un toque de fábula llenan de magia el Centro Cultural Vicente Aleixandre

MÁS INFORMACIÓN: 👇🏽

En la matinal de este sábado, el Centro Cultural Vicente Aleixandre ha acogido la representación teatral titulada ‘Animalitos, una historia trocha’, montaje escénico cargado de humor, imaginación y mensaje social, que ha hecho las delicias del público, compuesto fundamentalmente por niños t sus familias.

Se trata de una obra de teatro infantil escrita y dirigida por Pepa Muriel. Narra la historia de Mariquilla, una niña hecha de espuma de mar, arena caliente y papas aliñás.

Mariquilla a veces es feroz, como el lobo de la tos. Cuando Mariquilla era pequeña le gustaba esconderse detrás de la puerta y cortarse los pelos con una tijera. Cuando Mariquilla era pequeña, su vecina le decía que ella era mala, más mala que una rata cana «criá» en una chumbera y Mariquilla se lo creyó, no sabía que a pesar de todo, ella era buena.

Esta es una historia trocha y muy seria de animales humanos, unos te asustan y otros te sonríen y te cogen de la mano.

El evento, organizado por el Área de Cultura, ha reunido a numerosos espectadores, que han disfrutado de una puesta en escena dinámica y original. La obra combina teatro, música y un toque de fábula contemporánea para reflexionar sobre las relaciones humanas a través del comportamiento de los animales.

Los intérpretes han ofrecido una actuación cercana y divertida, logrando conectar con el público desde el primer momento. Los aplausos finales han puesto de manifiesto la buena acogida de la función y el interés del público por este tipo de propuestas escénicas para los más pequeños de la casa.

Desde el Área de Cultura han destacado la importancia de seguir promoviendo actividades escénicas que fomenten la participación ciudadana y la apuesta por la cultura.