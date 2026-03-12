La carrera ha sido este año Campeonato de Andalucía de Trail Running y clasificatoria además para el Campeonato de España de Trail.

La competición constó de varios recorridos, un trayecto senderista y pruebas de distancia más reducida para categorías menores.

Cártama vivió el pasado domingo una intensa jornada deportiva con la celebración del VIII Trail en homenaje a Francisco Contreras “Superpaco”, un evento que reunió a acerca de 1000 corredores y corredoras procedentes de distintos puntos de la provincia y de la región. La prueba se desarrolló en un entorno natural privilegiado, como es la Sierra de los Espartales, ofreciendo a los participantes un recorrido exigente y atractivo que transcurrió por algunos de los parajes más emblemáticos del término municipal.

En esta ocasión, esta carrera por montaña ha sido Campeonato de Andalucía de Trail Running y clasificatoria para el Campeonato de España de Trail, además, ha sido la primera prueba de la I Copa de Trail Diputación de Málaga. La competición constó de varias modalidades: un recorrido de 21 kilómetros (trail), uno de 12 kilómetros (minitrail) y un tercero de 8 kilómetros. Por otro lado, también se contó con un trayecto de 10 kilómetros destinado a senderistas y con pruebas de distancia más reducida para categorías menores.

Desde primeras horas de la mañana, el ambiente deportivo y de convivencia marcó el desarrollo de la jornada. La carrera dio comienzo a las 10.00 horas desde la Ciudad Deportiva y el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida. Los atletas pudieron los participantes pudieron disfrutar de espectaculares vistas y de la riqueza natural del entorno, pero también tuvieron que desafiar desniveles, subidas, toboganes y estrechos senderos.

Mercedes Salas y Raúl Ortiz se proclamaron campeones de Andalucía absolutos de trail. En segunda posición entraban Javier Gutiérrez y Alba Mendiolagoitia y completaron el podio Eva Moreda y Víctor Pimentel.

El primer edil, junto al concejal de Deportes, Juan Antonio Vargas,miembros del Club Atletismo Cártama Trail y la Federación Andaluza de Atletismo fueron los encargados de entregar los trofeos y medallas. Los tres primeros clasificados y las tres primeras clasificadas de cada categoría recibieron trofeos, así como los primeros corredores locales de cada categoría que llegó a meta. Todos los participantes recibieron además una medalla “finisher”.

“Los participantes han podido disfrutar de una carrera diseñada por corredores para corredores”, ha destacado Gallardo y ha resaltado además la importancia de este tipo de eventos para fomentar la práctica deportiva, promover hábitos de vida saludables y dar a conocer el patrimonio natural del municipio. Asimismo, ha agradecido la implicación del Club Atleismo Cártama Trail, el voluntariado, así como los servicios de seguridad y emergencias por hacer que este evento vuelva a ser un éxito tanto en organización como en participación.

Este evento ha estado organizado por el área de Deportes del Ayuntamiento de Cártama y el Club Atletismo Cártama Trail, cuenta con la colaboración de la Diputación de Málaga, la Federación Andaluza de Atletismo y Protección Civil de Cártama y el patrocinio de empresas locales y de la provincia.

Enlace a clasificación: https://web.faalive.com/ch/2026/14058/campeonato%20de%20andaluc%C3%ADa%20de%20trail:%20promoci%C3%B3n,%20absoluto%20y%20m%C3%A1ster%20-%20viii%20trail%20de%20c%C3%A1rtama%20homenaje%20a%20superpaco