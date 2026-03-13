Excelente acogida del espectáculo que ha reunido al poeta malagueño Salvador Gutiérrez y al trío musical liderado por Alicia Tamariz

El ciclo ‘Tecleando el misterio. Jazz y poesía bajo las estrellas’ ha regresado este jueves a la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga con un notable éxito, como cada convocatoria que se lleva a cabo.

Organizado por el Centro Cultural de la Generación del 27, dependiente de la Diputación de Málaga, en colaboración con el Área de Cultura que dirige Manuel López, la convocatoria ha llenado la Sala María Moliner del recinto y ha contado con la poesía del malagueño Salvador Gutiérrez Jiménez y la música de Alicia Tamariz Trío.

Salvador Gutiérrez Jiménez lleva más de dos décadas dedicado al mundo del periodismo, la escritura y la gestión cultural. Ha sido redactor en diversos medios de la Axarquía tanto en prensa, radio y televisión y cuenta con experiencia como guionista y director, así como gestor cultural.

Es autor de numerosos poemarios y relatos por los que ha obtenido diversos premios.

Alicia Tamariz Trío ya es una reconocida por el público alhaurino pues ha puesto sus dotes artísticas en escena más de una vez en este mismo ciclo y escenario. Con una dilatada trayectoria en el mundo de la música y el piano, recientemente ha presentado su primer trabajo discográfico de composiciones propias titulado ‘Alethea’, en el que al jazz le suma la música brasileña y la World Music.

Desde la organización han afirmado estar muy satisfechos con el recorrido del ciclo y con la cantidad de poetas y artistas que lo han pisado, algo que desde la Biblioteca han destacado como «un privilegio» para el municipio y para este recinto que lo acoge en concreto.

El propio concejal y diputado de Cultura ha acudido al evento.