La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en funcionamiento el nuevo radar fijo ubicado en el cruce de El Romeral, en la carretera A-7052, a su paso por Alhaurín de la Torre, en el tramo que conecta con Churriana (Málaga capital) y Cártama. Este dispositivo controlará el límite de velocidad establecido en 60 km/h en una zona que registra un elevado volumen de tráfico diario.

El radar se encuentra situado a la altura del acceso por Camino de las Monjas, próximo a los desvíos hacia Camino del Martín Pescador, Camino Número 4 y Camino del Pomeral, y controlará ambos sentidos de circulación. Su instalación forma parte de las medidas adoptadas por la DGT para reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad vial en este punto de la red interurbana.

Mayor vigilancia en una vía clave de conexión

La carretera A-7052 es uno de los principales ejes de comunicación entre Alhaurín de la Torre, Churriana y Cártama, siendo utilizada tanto por residentes como por vehículos de paso. Con este nuevo radar en funcionamiento, se intensificará el control de velocidad en un tramo considerado de especial atención debido a su proximidad a zonas residenciales y a la confluencia de múltiples accesos rurales.

Se recomienda a los conductores extremar la precaución y respetar los límites establecidos, ya que las sanciones por exceso de velocidad pueden oscilar entre los 100 y 600 euros, además de la pérdida de puntos en el carné de conducir.

📍 Ubicación aproximada del radar:

Carretera A-7052 (Alhaurín de la Torre)

Cruce de El Romeral, entre Churriana y Cártama.

Próximo a Camino de las Monjas y Camino del Martín Pescador.