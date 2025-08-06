Villanova asegura con rotundidad que su formación siempre la ha reflejado fielmente en la web municipal, que no tiene “titulitis”, que nunca ha escondido que carece de título universitario y que lleva desde los 14 años trabajando sin parar

A propósito de las dudas generadas sobre la titulación del alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y difundidas ayer a través de un programa de televisión generalista, esta Alcaldía desea manifestar lo siguiente:

1.- Desde la máxima tranquilidad y sosiego, pero también con total rotundidad, Villanova recalca que todo lo sucedido tiene como base una interpretación errónea y/o confusa en la presentación de la Página Web de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), al emplearse el término ‘Diplomado’ como sinónimo de Diplomatura, cuando en realidad, de acuerdo a la definición de la RAE, se trata de estar en posesión de un diploma.

2.- La realización de cerca de 50 cursos, a cuyo término se otorga un diploma acreditativo, no ha sido ocultada nunca por el alcalde ni sustituida por la terminología oficial más relacionada con el ámbito universitario o postuniversitario. Prueba de ello es que en la Web Municipal siempre se ha transcrito la información de forma totalmente adecuada. “Nunca he escondido que mi formación está cargada de cursos específicos, nunca he presumido de título universitario, porque no tengo complejo de titulitis”, asevera.

3.- Villanova asegura con rotundidad no estar acomplejado por su formación de contable. Es más: subraya que se ha estado formando de forma complementaria “durante décadas y décadas” paralelamente a su profesión.

4.- El alcalde reitera que, desde los 14 años, cuando entró a trabajar de botones en el antiguo Punto Industrial, “nunca he dejado de estar en el mercado laboral”, particularmente, en el servicio público, desde 1987, cuando fue elegido concejal y, una década después, alcalde. “Con 68 años puedo decir a boca llena que tengo una experiencia enorme en la gestión de la administración pública y en política y, por eso, no necesito presumir de una titulación que ni tengo ni tuve”.

5.- Villanova recalca que cuando accedió a la Vicepresidencia de la FAMP, en 2019, renovada en 2023, “nunca me fue solicitada formación específica para ello”, sino que venía avalado por la experiencia institucional “y fui votado unánimemente”.

6.- “Todo el mundo en Alhaurín de la Torre sabe quién es Joaquín Villanova: de dónde viene, en qué ha trabajado, a cuántos colectivos ha estado vinculado y cuántas horas le ha dedicado a la vida pública, al servicio a los demás desde hace décadas y décadas”, por lo que nunca “he necesitado llenar de falsa oficialidad mi currículum… Eso es algo que no va conmigo y nunca ha ido, es algo que le dejo a otros. Todo esto se ha montado artificialmente a raíz de un error de interpretación, a una confusión semántica”.

7.- Como ejemplos de los cursos que ha realizado y por los que recibió su diploma, cabe citar a entidades como la Fundación Laboral de la Construcción; la Universidad Politécnica de Madrid; la Junta de Andalucía o el Ministerio para las Administraciones Públicas.