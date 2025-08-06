La caseta de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales La Alcazaba abre sus puertas del Cortijo de Torres a un municipio por cuarto año consecutivo. Actuarán los Minisolera de la Escuela Mar de Rosas y el Coro Trébol de Agua

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ abre las puertas de su caseta en la Feria de Málaga a la provincia. El Día de la Provincia en la Feria de Málaga se celebra este año el domingo 17 de agosto, en una noche dedicada en esta edición al municipio de Alhaurín de la Torre. Representantes de la Corporación municipal, encabezados por el alcalde Joaquín Villanova, visitarán el recinto ferial de Cortijo de Torres.

Esta es la cuarta vez en la que la Federación de Peñas abre sus puertas a un municipio de la provincia, tal y como sucedía en 2022 con Alozaina, en 2023 con Torremolinos, y en 2024 con Fuengirola.

El objetivo de esta actividad, que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Málaga, es invitar a diferentes municipios de la provincia a conocer la Feria de la capital, al tiempo que traen elementos propios de su folclore. En concreto, este año se contará con la actuación del Grupo Minisolera, de la Escuela Mar de Rosas, y el Coro Trébol de Agua.

En el caso de Alhaurín de la Torre, el colectivo peñista ha tenido tradicionalmente una gran vinculación por su gran actividad cultural.