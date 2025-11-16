(Con Málaga) Márquez:“la propuesta que trae el Gobierno del Partido Popular beneficia solo a su política escaparate mientras ahonda en las desigualdades, tanto territoriales como sociales de la provincia”

El diputado provincial de Con Málaga, la confluencia conformada por Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Juan Márquez, ha presentado dicha enmienda destacando que “desde el Grupo Provincial de Con Málaga, hemos registrado una Enmienda a la Totalidad a la propuesta de Presupuestos de la Diputación Provincial solicitando su devolución para la reformulación de las cuentas, para que, a partir de incorporar los recursos que faltan y que se sabe que van a llegar, se articulen unas cuentas para atender las competencias de la Diputación”.

Márquez ha señalado que “lo hacemos precisamente por eso, porque la propuesta que trae el Gobierno del Partido Popular beneficia solo a su política escaparate mientras ahonda en las desigualdades, tanto territoriales como sociales de la provincia”.

“Es un Presupuesto con el que intentan evitar el debate por la doble vía. Primero con una tramitación exprés, en menos de 24 horas desde que se trasladó la documentación ya estaba dictaminado por la Comisión de Cuentas, y en menos de una semana será aprobado aplicando el rodillo de la mayoría absoluta. Y segundo, porque vuelven a no incorporar recursos que saben que llegarán. Eludiendo su incorporación del debate y control plenario para, por la puerta de atrás, seguir dopando a los gobiernos municipales del PP y aumentando los recursos para su política de publicidad agitación y propaganda”, ha denunciado Márquez

Para el diputado provincial de Con Málaga, “estamos ante un presupuesto que olvida a los municipios menores. Mientras la concertación se mantiene congelada, y el total de transferencias a los ayuntamientos crece proporcionalmente menos de la mitad de lo que lo hace el presupuesto, los municipios mayores se frotan las manos para un año en el que volverán a recibir transferencias históricas. Solo hay que ver el anexo de inversiones o las subvenciones nominativas, en las que el Gobierno de la Diputación hace una declaración de intenciones. Y es que, mientras no aparece nada con nombres y apellidos extraordinario para municipios menores, aparecen 1.352.000 euros para actuaciones en Antequera y Málaga”.

Así mismo, Márquez ha destacado que “lo mismo pasa con las subvenciones nominativas, en las que aparecen 260.000 euros para apoyar o realizar eventos en Málaga capital, 75.600 euros en Rincón de la Victoria, o 600.000 euros para apoyar a clubes deportivos, todos y cada uno de ellos de municipios mayores de 20.000 o, incluso 50.000 habitantes”.

“Igualmente, la mejora y refuerzo de los servicios públicos o las políticas para atender los problemas sociales y económicos en la Provincia no se encuentran entre las prioridades del Gobierno de la Publicidad, Agitación y la Propaganda. Por poner varios ejemplos, el Capítulo 1, de Personal, crece solo un 3,9% mientras que la partida de gastos diversos en la que se encuentran los patrocinios, gastos de protocolo, y sobre todo Publicidad y Propaganda sube un 61%. 5 veces más que lo que sube el presupuesto”, ha criticado Márquez

Por último, Márquez ha apuntado dos ejemplos que ilustran claramente las prioridades del Gobierno de Salado. “mientras la Publicidad y Propaganda en Presidencia pasa de los 985.000 euros a los 1.300.000 euros, un incremento del 32%, casi el triple de lo que aumenta el presupuesto. El Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) se ve reducido en casi 1 millón de euros, un 15% menos para un programa fundamental para la Málaga rural. O el Proyecto de Ayudas Económicas a Familias que se recorta un 6,7%, pasando de los 420.770 euros a los 392.710 euros, es decir, 28.060 euros menos”.