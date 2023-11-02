Numerosos estudiantes de institutos de Alhaurín de la Torre han acudido a la Biblioteca Municipal para participar en un encuentro con este divulgador, escritor y docente, muy conocido en México y defensor de promover el pensamiento crítico entre la juventud

El ciclo ‘El MAE se mueve’ ha continuado este jueves, 2 de noviembre, en la Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ con una entretenida y didáctica charla a cargo del pensador y divulgador David Pastor Vico, conocido autor y profesor que ha llegado a juntar hasta 14.000 personas en un estadio para hablar de filosofía.

Pastor Vico, de origen sevillano pero que ha encontrado la fama en México, donde es profesor universitario, ha conversado con la gestora cultural Cristina Consuegra en una sesión en la que han estado presentes numerosos alumnos de bachillerato de varios institutos de Alhaurín de la Torre. No en vano, el también escritor es un gran defensor de acercar la filosofía, la ética y el pensamiento crítico a los más jóvenes y ha congeniado a la perfección con los presentes.

David Pastor Vico recoge el testigo de siglos pasados en los que el filósofo asumía su papel analista y crítico de la realidad y de provocador cambio social, no sólo desde el mundo de la academia, también a pie de calle. El programa del ciclo ‘El MAE se mueve’ destaca que la posibilidad de visualización del filósofo hoy pasa por los medios de comunicación, radio, prensa y, fundamentalmente, televisión, “donde Vico ha sabido encontrar un hueco para el pensamiento crítico en un mundo en el que no gusta pensar demasiado”.

La siguiente cita de este ciclo que organiza la Concejalía de Cultura, Biblioteca y Museo Andaluz de la Eduación que dirige Manuel López tendrá lugar el día 16 de noviembre a las 19 horas con el periodista y escritor Jon Sistiaga.

SOBRE DAVID PASTOR VICO

David Pastor Vico nació en Bélgica, en 1976. Estudió Filosofía en la Universidad de Sevilla y se especializó en Ética de la comunicación. Actualmente es profesor de Asesoría y Tutoría Pedagógica en la Dirección General del Deporte Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución donde también colabora activamente con TV UNAM y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades.Además, es asesor en materia de pensamiento crítico de la editorial SM México, colaborador de Imagen Radio y del Grupo MVS, asesor de contenidos del programa A mi yo adolescente, que se transmite en La 2, de Televisión Española, y autor del pódcast Yo te explico filosofía de la plataforma Himalaya Pro. Destaca especialmente su faceta de conferencista internacional, al sumar casi un millar de conferencias y más de 250.000 asistentes en menos de 10 años.

