Durante este mes, profesionales de enfermería y voluntarios de ASAMMA, AECC y Un sí por la vida informarán sobre prevención

A lo largo de este mes de febrero, profesionales del Distrito Sanitario Málaga Valle del Guadalhorce, adscrito al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, realizarán una serie de actividades relacionadas con el celebrado Día Mundial contra el Cáncer. Estas actuaciones se llevarán a cabo en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Asociación para la Atención a Mujeres operadas de Cáncer de Mama (ASAMMA) y `Un sí por la vida´, y consistirán principalmente en mesas informativas en las que se abordará la prevención y atención a pacientes que padecen esta enfermedad y sus familiares.

En total, serán 19 las mesas informativas que se instalarán en los centros sanitarios de Campanillas; Alozaina; Palma Palmilla; Coín; Tiro Pichón; Puerta Blanca; Carranque; Álora; Colonia Santa Inés -Teatinos; La Roca; La Luz; Delicias; El Cónsul; Carlinda; Puerto de la Torre; El Palo; Limonar; Alhaurín de la Torre, y Victoria. Además, y dentro de las actividades relacionadas con el Día Mundial contra el Cáncer, el próximo día 12 de febrero tendrá lugar la caminata organizada por la entidad `Un sí por la vida´ y por profesionales del Centro de Salud Alhaurín el Grande.

La cesión de espacio de entidades relacionadas con el Cáncer supone este mes una especial visibilización siendo la Fundación Pasqual Maragall, Fundación Josep Carreras y Asociación Los Girasoles (Cáncer Infantil) las entidades sociales que se beneficiarán de este servicio.

Lema Día Mundial contra el Cáncer 2025-2027: “unidos por lo único”

Cada año se celebra, el 4 de febrero, el Día Mundial contra el Cáncer dirigido por la Unión para el Control Internacional del Cáncer (UICC) con el objetivo de crear conciencia sobre el cáncer y fomentar su prevención, detección temprana y tratamiento.

El lema para las celebraciones del Día Mundial contra el Cáncer 2025-2027, «Unidos por lo único», explora diferentes dimensiones de la atención centrada en la persona y nuevas formas de hacer la diferencia, ofreciendo un recorrido de tres años que va de la concienciación a la acción.

El cáncer es más que un simple diagnóstico médico, es un asunto profundamente personal. Detrás de cada diagnóstico hay una historia humana única, así el enfoque de atención centrada en la persona personaliza la asistencia y conduce a mejores resultados en salud.

La campaña «Unidos por lo Único» invita a personas de todos los ámbitos a compartir sus historias personales de cáncer con la intención de visibilizar más allá del diagnóstico.