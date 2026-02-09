Esta iniciativa pretende dinamizar el consumo en los establecimientos de la localidad con ocasión de las celebraciones de San Valentín, el Día del Padre y el Día de la Madre. Los clientes que sellen sus tickets -sin compra mínima- optarán a numerosos regalos

Fedelhorce, la federación de empresarios de la comarca, junto al Área de Comercio del Ayuntamiento, ha presentado su nueva campaña destinada a dinamizar el consumo en los establecimientos de la localidad y fidelizar a los clientes con motivo de tres próximas celebraciones como San Valentín, el Día del Padre y el Día de la Madre.

Denominada ‘La familia es lo primero’, esta acción comercial ha sido presentada por el alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Comercio, María del Mar Martínez; el gerente de Fedelhorce, Pablo Cabrera, y el presidente del Centro Comercial Abierto de Alhaurín de la Torre, Antonio Vázquez Olmedo.

La mecánica es bien sencilla: una vez se realice una compra, sin importe mínimo, en alguna pyme adherida a la iniciativa, el cliente sellará el ticket a través de la aplicación FedelApp. Cuantos más sellos acumule, más probabilidades hay de ganar, además de ser válido para las tres fechas especiales de la campaña. Serán un total de tres sorteos los que se realizan: uno por San Valentín, el 16 de febrero; otro por el Día del Padre, el 20 de marzo; y un tercero por del Día de la Madre, el 4 de mayo.

Las tras líneas de premios a los que optan son: una cena para dos personas con recogida y vuelta a casa en microbús por San Valentín; una sesión de imagen con peluquero y barba, un outfit de ropa completo, una comida para dos personas y una visita al Caminito del Rey; y el mismo obsequio, pero con sesión de imagen de peluquería y maquillaje para el Día de la Madre.

La concejala de Comercio, María del Mar Martínez, ha invitado a los vecinos y vecinas a participar en las distintas promociones y a realizar sus compras en el municipio para «fomentar y favorecer a nuestros comercios y nuestra economía».

Los responsables de Fedelhorce han asegurado que toda la comarca va a festejar estas tres celebraciones y los comercios han puesto toda «la carne en el asador» para ofrecer todo tipo de productos y servicios a disposición de los clientes.

