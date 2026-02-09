(PSOE Alhaurín de la Torre) Los socialistas reclaman un nuevo centro de salud, la segunda ambulancia y más profesionales sanitarios



El PSOE ha denunciado hoy el deterioro de la sanidad pública en Alhaurín de la Torre tras ocho años de gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía y ha reclamado la construcción de un nuevo centro de salud, la dotación de una segunda ambulancia y el refuerzo de profesionales sanitarios. Así lo han manifestado en rueda de prensa el portavoz del PSOE en Alhaurín de la Torre, David Márquez, y la secretaria general del PSOE local, Patricia Alba, a las puertas del centro de salud del municipio.

David Márquez ha criticado los anuncios realizados por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento sobre una supuesta ampliación del centro de salud, que ha calificado como “otro anuncio electoralista más que no se concreta en nada”. “Estamos igual de mal que hace ocho años. No se ha mejorado en nada”, ha afirmado, subrayando que no se ha incrementado el personal sanitario ni se ha reforzado la atención médica, pediátrica o de especialidades.

El portavoz socialista ha recordado que hace dos años los vecinos y vecinas tuvieron que movilizarse para evitar que el mercado municipal se convirtiera en un ambulatorio, una propuesta que finalmente “se paró o nunca existió”. “La realidad es que no se ha construido ningún ambulatorio nuevo, no se ha ampliado el número de ambulancias y no ha crecido la plantilla de médicos”, ha señalado.

Márquez ha alertado además del deterioro progresivo del servicio público y del aumento de las colas en el centro de salud. “Se está deteriorando deliberadamente la sanidad pública mientras se destinan más recursos a la privada, obligando a muchas familias a contratar seguros médicos”, ha denunciado, señalando que este modelo responde a una clara falta de apuesta por la sanidad pública.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Alhaurín de la Torre, Patricia Alba, ha afirmado que “Alhaurín de la Torre está peor que nunca con Juanma Moreno” y ha denunciado “ocho años de incumplimientos y de dar la espalda al municipio”. Ha recordado que el actual centro de salud fue construido para una población de 20.000 habitantes, cuando el municipio supera ya los 45.000. “Es urgente la construcción de un nuevo centro de salud”, ha insistido.

Alba ha criticado que el último anuncio pase por una ampliación financiada en parte por el Ayuntamiento. “Eso significa que los alhaurinos y alhaurinas vamos a pagar una infraestructura que es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía”, ha señalado. Asimismo, ha denunciado recortes en educación y la falta de inversiones en infraestructuras necesarias como la ampliación del IES Capellanía.

La responsable socialista ha lamentado también la falta de avances en infraestructuras viarias como el desdoblamiento de la A-404, “una promesa que se anuncia una y otra vez, pero que nunca se hace realidad”. “Todas las infraestructuras educativas, sanitarias y viarias que han impulsado el desarrollo del municipio se hicieron con gobiernos socialistas en la Junta. El Partido Popular le ha dado la espalda a Alhaurín de la Torre”, ha concluido.

—