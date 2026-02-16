La ruta teatralizada comenzará a las 12 horas en la plaza Cristóbal Benítez, con acceso desde la avenida Vicente Aleixandre, y tendrá una duración de 90 minutos. Organiza: Grupo Parroquial de la Amargura, con la colaboración de la Concejalía de Patrimonio Histórico

La ruta teatralizada ‘Alhaurineando’, que promueve el Grupo Parroquial de la Amargura con la colaboración del Área de Patrimonio Histórico, volverá este próximo domingo, 22 de febrero, a celebrarse, en su segunda edición, por las calles y plazas del Barrio Viejo. El evento ha sido presentado por el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal del área, José Manuel de Molina; la técnica, Toñi Cordero, e integrantes del equipo organizador que, además, son actrices en la ruta.

‘Alhaurineando’ comenzará a las doce del mediodía desde la plaza de Cristóbal Benítez, con acceso desde la avenida Vicente Aleixandre, y tendrá una duración aproximada de hora y media. La ruta es completamente gratuita y abierta a todos los públicos y edades.

En esta edición se podrá disfrutar de diez representaciones que las llevarán a cabo los propios miembros de la Amargura, que harán de actores y actrices de los distintos personajes que aparecen, todos relacionados con el municipio y que contarán quiénes fueron y su historia y vínculo con Alhaurín de la Torre.

José Manuel de Molina ha asegurado que esta es la tercera de las rutas teatralizadas que se realizan en la localidad junto con Alhaurinsomnio y la del Cementerio Municipal con actores y actrices que van a encarnar a los diferentes protagonistas con «mucha ilusión» para que conozcamos mejor «nuestras tradiciones, personajes y edificios singulares» poniéndolos en valor y realzando «la historia alhaurina».

Lola Rengel, representante de las personas encargadas de dar vida a estos personajes y que encarnará a una tía de Pablo Picasso, ha manifestado su deseo de contar con una alta participación de personas interesadas en la historia y así todo el mundo podrá conocer mejor a nombres propios que ya forman parte de la historia del municipio.