(Por Eduardo Madroñal Pedraza) Contra falsos titulares siempre hay ‘contra titulares’. Ni los fondos privados de pensiones, ni el escribano oligopolio armamentístico, ni ningún otro sector monopolista del Ibex35 enriquecen la economía y la sociedad española como los pensionistas que aportan 189.598 millones de euros al crecimiento socioeconómico de nuestro país. A los que hay que añadir las pensiones de los funcionarios, llamadas clases pasivas, que suman hasta noviembre 20.129, es decir, un total de 209.727 millones. ¡Ay, porque las pensiones públicas son un motor de la economía española!

Hay que ocultarlo, expertos tenemos

Que las pensiones sean un generador de riqueza se oculta bajo toneladas de mentiras de titulares y de expertos de toda calaña. Porque siempre hay un experto, o un conjunto de expertos, para cada crimen, como crimen es acabar con el sistema público de pensiones. Pero también hay, siempre, algunos expertos a favor de la verdad y de los pueblos. Así, una investigación académica publicada en 2024, sobre la base de los datos acumulados en 2021, nos descubre que las pensiones públicas son un motor del crecimiento económico, en denuncia y combate a los falsos titulares dominantes que las califican únicamente como un “gasto” y una “carga”.

El estudio de dos economistas investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha, Eladio Febrero y Fernando Bermejo, que trabajan en la sede de Cuenca, concluyó en su momento, todavía presente y futuro, que el consumo de los pensionistas genera más actividad económica de lo que gasta la Seguridad Social en ellos.

La gente podemos ser expertos por un día

Porque estamos llamados a ser dirigentes, como Brecht nos insta, podemos hacer las cuentas públicas como hacemos nuestras cuentas personales. Cuando la reforma de las pensiones públicas está siendo sometida a examen por la Unión Europea y arrecia la ofensiva que cuestiona la sostenibilidad de las pensiones públicas, este estudio ofrece otra visión y da la vuelta a las críticas que defienden la insostenibilidad del sistema público de pensiones.

Pero empecemos por nuestras modestas cuentas

Los pensionistas gastan prácticamente la totalidad de sus pensiones en necesidades propias, de sus hijos y de sus nietos. De los 209.727 millones de euros en pensiones en 2025, Hacienda ya se ha quedado previamente una media del 20% en IRPF (unos 41.945,4 millones) más otro 20% en IVA, lo que suma 83.890,8 millones. La cuenta ya ha bajado un 40%. Podemos concluir que el nivel de autofinanciación del sistema de pensiones es de más del 40%. Es decir, el Estado recupera por cada euro gastado en pensiones 42 céntimos en impuestos. Es decir, con el IRPF y el IVA pagados en función de la cuantía de su pensión y la calidad de su consumo; así como el IRPF, el IVA y cotizaciones pagados por los trabajadores que genera en la economía española el consumo de los pensionistas.

Porque ya en 2021 los pensionistas habrían contribuido a mantener 1.223.000 puestos de trabajo a tiempo completo. Lo que incluye los trabajadores directos en producir sus productos de consumo, así como los indirectos e inducidos. A lo que se añade el efecto estabilizador evitando un 5,5% de desempleo que ha tenido entre 2009 y 2024.

Es decir, los pensionistas generan una demanda en consumo superior al 10% del gasto total anual en pensiones públicas. Es decir, una distribución intergeneracional de riqueza, motor de crecimiento y activación de la economía, generadora de nueva riqueza y empleo. Y de la que se benefician principalmente los productores nacionales y las pequeñas y medianas empresas.

Lo que no es sostenible, el rearme y los beneficios del Ibex35

Trump exige que España gaste el 5% del PIB en armas, para comprar armamento estadounidense. Detrás del aumento del gasto militar están los beneficios del oligopolio industrial militar tecnológico de la superpotencia yanqui, y de sus bancos y fondos de inversión, y detrás de los 189.598 millones de euros de nuestras pensiones públicas están sus voraces fondos de pensiones.

Un 5% del PIB en gasto militar son 80.000 millones de euros anuales. Una cantidad que equivaldría al 24% de los Presupuestos Generales del Estado, y se tendría que recortar las pensiones un 40%. Pero la sociedad en su 90% apoya el blindaje constitucional de las pensiones como un derecho fundamental.

Casi la totalidad, 33 de las 35 empresas del Ibex35 tienen empresas fantasmas en los paraísos fiscales, que suman 681 filiales, y que ya se concentran en Estados Unidos, porque algunos estados yanquis son paraísos fiscales que atraen empresas y riqueza por su confidencialidad, baja carga fiscal y facilidad para crear entidades anónimas. Y la superpotencia ya ha acabado, denunciando, con los paraísos tradicionales con nombres de islas exóticas.

Eduardo Madroñal Pedraza