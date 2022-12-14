El ingeniero agrónomo José Luis Oblaré habló sobre el manejo del riego en este cultivo en otra sesión más de este programa que organiza la Concejalía que dirige Susana Valero y que tuvo lugar nuevamente en el Centro Cívico

MÁS INFORMACIÓN:

El Centro Cívico ‘La Torre’ ha acogido en la tarde de este miércoles una nueva sesión, la quinta y última, de las Jornadas de Agricultura Sostenible que se han venido celebrando a lo largo de estos meses organizadas por la Concejalía de Agricultura que dirige la edil Susana Valero. En esta ocasión, el ingeniero agrónomo José Luis Oblaré ha disertado sobre el manejo del agua para riego en el cultivo del aguacate.

Ante numerosos asistentes se han hablado temas como la sostenibilidad del riego, la calidad del agua y el uso del agua regenerada en estos riegos. La concejala delegada hizo una valoración muy positiva del desarrollo de estas jornadas y la participación de numerosos agricultores de la localidad en ellas. Consideró «fundamental» la relación con estos y el que desde las administraciones se fomenten los cursos para su mejora y desarrollo.