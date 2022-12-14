El Escribano Palustre es un ave pequeña, parecido a un gorrión que habita en la ribera de los ríos y en humedales. En España no hay muchas parejas reproductoras y en Andalucía parecía extinguida desde la década de 1980.

Años más tarde se detectó en las marismas del Odiel (Huelva) y hace un mes los técnicos y voluntarios de Madretierra lo han detectado también aquí en la Vega de Mestanza.

Hay muy pocas parejas en la provincia de Málaga y es un ave en peligro de extinción protegida por el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Ayúdanos a Salvar su Hábitat, ayúdanos a Salvar la Vega de Mestanza