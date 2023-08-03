El centro afronta estos días la fase final de renovación tecnológica con la puesta en marcha de un nuevo equipo en el marco del Plan Andaluz de Alta Tecnología financiado por la UE

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, a través de su servicio de Radiodiagnóstico, mejora la accesibilidad y la precisión diagnóstica para la realización de técnicas y estudios de Radiología Vascular Intervencionista, gracias a la renovación del equipo de Angiología con el que cuenta esta unidad, que permitirá además mejorar la calidad de la imagen, así como una mejor capacidad para la integración con otros equipos, la navegación virtual, así como agilizar los flujos de trabajo en esta área asistencial.

Asimismo, el centro ultima estos días la culminación de la última fase de instalación del nuevo equipo, así como la mejora de adecuación y redistribución de espacios. La instalación del nuevo equipo de Angiología para estudios radiológicos se encuadra en el plan de inversión de equipos de Alta Tecnología (INVEAT) que se está realizando en Andalucía para modernizar estos equipamientos de alta precisión. Este programa está financiado por la Unión Europea, a través del Mecanismo de Recuperación NextGeneration, utilizado por Plan de inversión en equipos de alta tecnología del Servicio Nacional de Salud, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Además, se están llevando a cabo mejoras en las instalaciones eléctricas, distribución de espacios, pavimentos y luminarias para modernizar las instalaciones y hacerlas mucho más confortables y humanizadas, tal y como se encuentra contemplado en el plan de Humanización que este centro sanitario está llevando a cabo en todas sus áreas y servicios para mejorar la experiencia del paciente, siguiendo las directrices marcadas en esta materia por la consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Asimismo, en los próximos días dará comienzo el curso de formación especializada para el personal de la unidad para comenzar a dar servicio a los usuarios, una vez realizadas las pruebas de seguridad. Se estima que aproximadamente más de 2.000 pacientes puedan beneficiarse de este nuevo equipo INVEAT cada año en el servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria.

En este sentido, cabe resaltar que las especialidades de Oncología, Angiología, Urología y Digestivo son las que más demandan este tipo de estudios radiológicos, para los que el hospital cuenta con un equipo multidisciplinar de nutrida experiencia en este tipo de atención.

Por otro lado, hay que destacar que para no interferir en el normal funcionamiento de esta actividad, los pacientes han sido atendidos en otras áreas del centro mientras se han acometido los trabajos de sustitución e instalación del nuevo equipamiento tecnológico.