Un total de 35 integrantes del taller municipal y del taller de La Platea acuden de forma gratuita a la representación del nuevo montaje en el recinto del Soho y a un encuentro-coloquio con Antonio Banderas, en una experiencia que resultó “inolvidable e inspiradora”

La Fundación Teatral Antonio Banderas, con ocasión del reestreno de ‘Godspell’ en el Teatro del Soho Caixabank de Málaga, tiene emprendida una campaña a nivel provincial para que todas las escuelas, talleres o grupos de alumnado donde se enseñan artes escénicas e interpretación puedan acudir a dicha representación de forma totalmente gratuita. Eso es precisamente lo que disfrutaron este pasado domingo 35 alumnos y alumnas de las dos principales escuelas de teatro que existen en Alhaurín de la Torre, el taller municipal que dirige Paco Martín Donaire y el taller de La Platea, que lidera Lucas Mora. Además de vibrar con la conocida obra musical de Broadway -con versión en España de Emilio Aragón-, el grupo alhaurino, compuesto por personas de todas las edades, tuvo la oportunidad de conocer en persona al actor y productor malagueño y departir con él a lo largo de un encuentro-coloquio donde aprendió todos los entresijos del montaje y todas las curiosidades que lo rodean a nivel interpretativo y escénico.

El acuerdo entre la fundación y el Área de Cultura, que dirige Manuel López, en colaboración con Eme de Mar Cultura y La Platea, ha propiciado que los alumnos y alumnas de ambas agrupaciones vivieran una “experiencia inolvidable”. Tanto López como Mar Ortiz han expresado su gratitud a Banderas por “su generosidad” para con el mundo del teatro aficionado de la provincia en general y de Alhaurín de la Torre en particular, ya que ha resultado un encuentro “inspirador y maravilloso” para el alumnado.

‘Godspell’ ya fue estrenado con éxito en el Teatro del Soho Caixabank en 2022 e incluso emprendió una gira por toda España y, ahora, ha vuelto al emblemático recinto de Antonio Banderas en calle Córdoba, desde el 30 de octubre hasta el 11 de enero.

#alhaurindelatorrecalidaddevida