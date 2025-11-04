Durante la campaña, que tendrá lugar del 4 al 27 de noviembre, las unidades móviles se desplazarán a catorce puntos de los campus universitarios de Málaga y dos centros de la provincia

El Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga convoca como todos los años a los universitarios de la provincia para que acudan a donar sangre. Para ello, durante la campaña que tendrá lugar desde hoy, día 4, hasta el 27 de noviembre, se han programado colectas en los distintos centros universitarios.

Las unidades móviles del Centro de Transfusión Sanguínea se desplazarán a catorce puntos de los campus universitarios de la capital –Teatinos y El Ejido- y dos centros de la provincia. Además, se incorpora a esta campaña el centro Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum, ubicado en el Camino de la Térmica,90, en Málaga. En total están programadas 19 colectas que se llevarán a cabo en jornadas solo de mañana, o de mañana y tarde, según el número de alumnos de cada facultad o escuela.

La campaña comienza hoy con la presencia de la unidad móvil en la Facultad de Derecho de Teatinos, en horario de 9:30 a 13:30, y de 16:00 a 20:00 h., y en el Centro Universitario de Magisterio María Inmaculada, en Antequera, en horario de 10:00 a 14:00 h.

La Facultad Ciencias de la Salud recibirá a la unidad móvil el día 5 en horario de 09,30 a 13,30 y 16 a 20 h, al igual que la Facultad de Económicas y Empresariales. Además, esta última facultad contará con la unidad móvil también el día 14 en horario de 09:30 a 13:30, y de 16:00 a 20:00 h.

El día 11 los estudiantes podrán acudir a la Faculta de Medicina en horario de 09,30 a 13:30, y 16:00 a 2:000 h. El día 12 podrán donar sangre, de nuevo en la Faculta de Medicina pero esta vez sólo en horario de mañana, de 09,30 a 13,30, así como en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Facultad Turismo en horario de mañana y tarde, de 09,30 a 13:0030 y 16:00 a 20h., y en la Unidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum, en horario de 10:00 a 15:00 h.

El día 13 la unidad móvil estará en la Facultad de Psicología y Logopedia de 09:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 h., y en la Escuela T. S. I. Telecomunicaciones y ETSI de Informática de 09:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 h., donde permanecerá también el día 14 en horario solo de mañana, de 09:30 a 13:30 h.

La Escuela de Ingenierías Industriales será punto de donación durante tres días. Así, los estudiantes podrán acudir allí para donar sangres los días 18, 19 y 20 en horario de 09:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 h.

Los días 24 y 25 la unidad móvil estará en la Facultad de Ciencias de la Educación en horario de mañana y tarde, de 09:30 a 13:30, y de 16:00 a 20:00 h., y el día 26 será el turno de la Escuela Universitaria Enfermería Virgen de la Paz, en Ronda, donde se podrán efectuar donaciones de 16:00 a 20:00 h.

El día 27 las personas interesadas podrán efectuar sus donaciones en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo en horario de 09:30 a 13:30, y de 16:00 a 20:00 h., y en la Facultad de Ciencias de la Educación de 09:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 h. En esta última facultad podrán acudir también el día 28 igualmente en horario de mañana y tarde.

La participación de la comunidad universitaria en la primera fase de noviembre de esta campaña universitaria en el curso 2024-2025 fue un total de 1.035 donaciones; el 41 % de las personas que acudieron donaron por primera vez, y 222 se inscribieron como donantes de médula ósea. El objetivo es lograr las 1500 donaciones de sangre en la campaña universitaria en esta ronda de otoño.

Es importante recordar que la donación de sangre resulta indispensable para que sigan realizándose todos aquellos actos médicos y quirúrgicos que requieren una transfusión, situándose en la actualidad en 250 donaciones diarias para cubrir la demanda de componentes sanguíneos en nuestra provincia.

Durante este mes además de ésta campaña el Centro de Transfusión continuará con su desplazamiento de las unidades móviles a distintos lugares de la provincia, también se puede donar en el punto fijo del Centro de Transfusión Sanguínea (Recinto del Hospital Civil) los lunes, de 9 a 14 y 16 a 21 horas y martes a sábado, de 9 a 14 horas (xxcepto festivos).