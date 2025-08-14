La jornada ha consistido en un desayuno organizado para los jóvenes y sus familias y una animada fiesta de la espuma

Esta mañana, el campamento de diversidad de verano ha celebrado su fiesta de clausura, un evento que ha contado con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova, la concejala de Asuntos Sociales, María del Carmen Molina, y otros miembros de la Corporación Municipal.

La jornada ha arrancado a primera hora con un desayuno organizado para los jóvenes y sus familias, seguido de una animada fiesta de la espuma, que ha llenado el ambiente de alegría y diversión entre los asistentes.

La directora del campamento y psicóloga, Patricia Granados, ha expresado su satisfacción por el desarrollo de la jornada y por las actividades realizadas a lo largo del verano. Por su parte, la concejala ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para el bienestar de los niños y niñas y la necesidad de ofrecerles oportunidades para disfrutar y aprender, con las máximas garantías de seguridad y atención.

El alcalde Villanova ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con estos jóvenes y los valores que se fomentan en este campamento, destacando que la jornada estuvo marcada por la diversión, la convivencia y la diversidad.

El acto ha concluido dejando un recuerdo positivo y reforzando el espíritu inclusivo que caracteriza a esta iniciativa.