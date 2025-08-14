Durante la semana pasada, Grecia, España, Bulgaria, Montenegro y Albania activaron el Mecanismo de Protección Civil de la UE para ayudar a hacer frente a los incendios forestales que se están produciendo simultáneamente en toda Europa.

Ayer, España activó el Mecanismo de Protección Civil de la UE ante incendios forestales por primera vez. La Comisión Europea ha movilizado rápidamente dos aviones rescEU estacionados en Francia, que se espera se desplieguen hoy en día.

Grecia activó el Mecanismo el 12 de agosto. Como respuesta, se espera que se desplieguen los dos helicópteros suecos rescEU actualmente en Bulgaria. Los bomberos preposicionados procedentes de Chequia, Moldavia y Rumanía también participaron en los esfuerzos por poner fin a los incendios.

En Bulgaria, seis países (Chequia, Eslovaquia, Francia, Hungría, Rumanía y Suecia) movilizaron aeronaves a través del Mecanismo, incluidos los helicópteros rescEU estacionados en Suecia.

En Albania, la Comisión movilizó activos aéreos rescEU procedentes de Croacia, Bulgaria, Italia, Chequia y Eslovaquia. Montenegro, la Comisión movilizó activos rescEU estacionados en Chequia, Croacia e Italia. Serbia, Hungría y Bosnia y Herzegovina también dsplegaron medios aéreos como parte de ofertas bilaterales, y Austria ofreció equipos de extinción de incendios en tierra.

El Mecanismo de Protección Civil de la UE ya se ha activado 16 veces durante la actual temporada de incendios, ya que los países de Europa luchan contra una ola de calor acompañada de un elevado número de incendios forestales catastróficos en todo el continente. El número de activaciones para 2025 ya es igual al total de activaciones de incendios forestales de 2024 durante toda la temporada de incendios. Copernicus también se activó para los incendios en Grecia, España y Bulgaria.