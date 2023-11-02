Tendrá lugar los días 16 y 23 de noviembre en el Centro de Formación y Empleo ‘Jabalcuza’, en horario de 17 a 20 horas. Versará sobre certificado digital y sede electrónica. Es necesario inscribirse previamente a través del correo participacionciudadana@alhaurindelatorre.es

La Concejalía de Participación Ciudadana, que dirige el edil Andrés García, ha presentado los nuevos cursos de formación digital gratuitos dirigidos a todos los alhaurinos interesados dentro del programa ‘Digitalización para todos’.

Concretamente se va a impartir el curso ‘Certificado digital y sede electrónica’ de tres horas de duración y que se oferta los jueves 16 y 23 de noviembre en el aula de informática del Edificio de Formación y Empleo de la calle Punto Industrial. Será de 17 a 20 horas con una disponibilidad de 15 plazas cada día y se realiza de nuevo este año, como se viene haciendo desde el 2019, facilitando la integración digital de los vecinos.

Las inscripciones para los cursos se hacen a través del correo electrónico enviando un mensaje a participacionciudadana@alhaurindelatorre.es. El concejal responsable del área, Andrés García, destacó que son cursos «muy productivos» y que sirven para el día a día de la vida digital en la que vivimos actualmente. Asimismo aprovechó para hacer un llamamiento a la participación de todos los vecinos para avanzar en igualdad de condiciones hacia el modelo digital que la sociedad demanda.

