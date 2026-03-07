La Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Industrial de Málaga (APIDMA) ha recibido una fotografía inédita de uno de los empresarios más representativos de la Málaga industrial. La imagen, fechada en la década de 1920, recoge al matrimonio formado por Ruperto M. Heaton y María Utrera.

La fotografía ha sido entregada por la familia Sesmero Carrasco en un sencillo acto de recepción que ha contado con la presencia del concejal de Cultura y del Museo Andaluz de la Educación (MAE), así como de Antonio Santiago Ramos, en representación de la asociación.

La instantánea pasa a formar parte del patrimonio documental que custodia APIDMA, contribuyendo así a preservar la memoria histórica vinculada al desarrollo industrial de la provincia de Málaga.

Más información:

https://www.facebook.com/share/p/185C5vqak7/⁠�