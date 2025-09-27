El alcalde inaugura el establecimiento, denominado Zaliza Marketing e IA y situado en la calle Limonar

La Agencia de marketing digital Zaliza Marketing e IA ha inaugurado su sede este viernes en la calle Limonar, 14, muy cerca del Parque Municipal Mirador de Bellavista, con el objetivo de introducirse en el pueblo y ofrecer sus servicios a las empresas desde un precio más competitivo.

Se trata de una iniciativa, gestada durante tres años y desarrollada por el joven de 18 años José Antonio González, en la que se ofrecen soluciones de marketing y publicidad, estrategia de redes sociales, así como la puesta en marcha de herramientas de inteligencia artificial adaptadas a las necesidades del consumidor.

Acompañando al nuevo emprendedor estuvo el alcalde Joaquín Villanova, que le dio la bienvenida con un brindis junto a la concejala de Comercio, María del Mar Martínez, y decenas de personas, familiares y amigos.

«Es un motivo de alegría y un ejemplo de emprendimiento en el sector, sobre todo cuando las empresas tienen que digitalizarse, si no estás en internet no existes. José Antonio ofrece un trato muy personalizado y es un nativo digital con creatividad y visión que, a lo mejor, los más mayores no tienen», ha destacado la edil Martínez.

Así, el artífice de Zaliza Marketing & IA, se ha mostrado agradecido del avance de su empresa tras «haber roto esa barrera de pensar que la edad no es solo un número» y haber logrado alcanzar por el momento más de 50 clientes en España, Estados Unidos y Argentina.