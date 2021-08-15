(Jesús Relinque) El incremento de los precios de los productos esenciales para la vida de la gente de a pie ,de la gente normal, es un problema enorme para muchísimas familias e individuos en todos los países de nuestro planeta,

el aumento del precio de la comida de la ropa ,de la electricidad ,del agua ,los seguros, los impuestos municipales ,los impuestos de hacienda, del estado etc….

hacen casi imposible vivir y seguir adelante a millones de personas en la sociedad actual.

Los sueldos cada vez más bajos o congelados y la subida de los precios y los impuestos son un cóctel terrible que hace la vida para muchos casi insostenible.

Muchas parejas jovenes no se pueden independizar de sus padres porque sus sueldos no son suficientes para pagar el alquiler de una vivienda, ya que los alquileres y los precios de la vivienda son inalcanzables para ellos,

por otro lado la inseguridad laboral con contratos masivos temporales que no dan una firmeza profesional a las personas hace que muchos jóvenes no se atrevan a comprar o a alquilar una vivienda, por tanto muchos permanecen viviendo con sus padres hasta elevadas edades y ésto no es nada bueno para el consumo y el desarrollo ,por consiguiente, no es tampoco beneficioso para la economía de ningún país ,las personas jovenes tienen ilusión por hacer sus vidas de un modo independiente pero con el actual mundo laboral esto se les convierte en un objetivo imposible de alcanzar la pregunta es¿ educa la sociedad a los jóvenes en el consumismo y luego se encuentran con la imposibilidad muchos de ellos para tener lo más básico para vivir un hogar y un sueldo digno? ¿Dan los gobiernos, la publicidad, los medios de comunicación, internet una imagen errónea de lo que será el futuro de los jóvenes convirtiéndolos en muchas ocasiones en personas consumistas y materialistas sin tener real conciencia ellos mismos?