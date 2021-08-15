Medio millar de personas se reúnen en la finca ‘El Portón’ en una velada con mucho duende

Alhautor ha hecho hueco este sábado al flamenco en su heterogéneo cartel. Este tipo de ciclos suelen reservar su programación a artistas de otro género, pero el talante y el talento de Israel Fernández, Rosario la Tremendita y Cristian de Moret provocan que citas como esta reserven un espacio a un género que recupera su valor entre el gran público.

La noche, por suerte, fue larga. La primera en sonar, Rosario la Tremendita. Esta cantaora, compositora, productora, letrista y multiinstrumentista llegaba a Alhautor para compartir con Málaga su inconfundible voz. La sevillana siempre ha tendido a nadar a contracorriente. Gracias a eso, ha revolucionado el cante tradicional y lo ha llevado a un nivel más experimental y se ha convertido en una referencia de los nuevos tiempos del arte jondo. Ahora continúa demostrando su valentía apostando por un directo cercano en el que un simple problema técnico permitió ver el lado más cómico de la sevillana.

Tirando de ese humor, y aprovechando la ausencia de su productor, compartió con el público canciones de su nuevo trabajo, que podría llamarse ‘Bulería’. “Pero a él no le gusta”, comentó. Este nuevo proyecto nace del recuerdo de las canciones que le cantaban sus abuelas cuando era una niña.

La Tremendita fue ovacionada al bajarse de un escenario en el que se sintió como en casa, y en el que estuvo acompañada por unas sillas pintadas a mano por la ilustradora María Melero. La misma ovación la recibió Israel Fernández, quien dejó apenas unos cinco minutos de descanso al público. A muchos, los pilló en el baño. Pero el carisma del castellano inundó todos los rincones de ‘El Portón’. Varios asistentes confesaron haberlo visto en ocasiones anteriores, pero la acústica y el enclave de esta ocasión le dieron un toque especial a un directo que cualquier aficionado a este género debería ver.

Sonaron canciones que muchos de los asistentes esperaban y que acompañaron con palmas y tarareos, otras pillaron desprevenidos a un público que solo pudo observar el arte de este ya veterano cantaor (recordemos que empezó en el oficio con solo siete años). Es un absoluto apasionado del cante más arraigado, pero consigue rejuvenecerlo y dotarlo de elementos nuevos. Para terminar, un fandango dedicado a una pareja de la que no recordaba el nombre. Lo que sí recordaba era que se casaban dentro de poco. “Si alguien más también se casa, pues se lo dedico”, dijo.

Cristian de Moret completó una noche de flamenco redonda. “No veas cómo canta el niño”: eso decían repetidamente de este artista que llegó a Alhautor para compartir con el público su primer disco en solitario: ‘Supernova’ (2020). Ya no es un niño, pero su talento tampoco. Ahora, después de haber trabajado como multiinstrumentista y voz para artistas como Pedro el Granaíno, Carmen Linares, Andrés Marín, Rosario La Tremendita o Jorge Pardo, es mucho mayor. En su directo buscó la “diversión” del público, algo que también hace su primer trabajo en solitario. Cuenta con un cante jondo “en toda su profundidad, pero con una mezcla rockera y canalla”. El que trabajara llevó a los presentes por un repertorio que iba desde el blues al soul, pasando por el jazz; eso sí, siempre arraigado a raíces flamencas.

Un movido puente de agosto

El puente de agosto, para nosotros, empezó el 12 de agosto con Niños Mutantes. Siguió con dos de los cantautores con más proyección nacional: El Jose y TéCanela. Shinova será el encargado de cerrar mañana este intenso puente de agosto en una noche en la que también sonarán los acordes de Delobos.

Alhautor se alargará hasta el mes de septiembre. María Arnal i Marcel Bagés nos ayudarán a despedir el verano concluyendo el ciclo el 11 de septiembre. Recordamos que se trata de un festival que nació en plena pandemia, apuesta por una segunda edición gracias a la colaboración del Área de Cultura de Alhaurín de la Torre y al apoyo de los patrocinadores privados, como Cervezas Alhambra, pero también gracias al del público.

Una ruta gastronómica con un toque de autor

Alhautor sale (momentáneamente) del escenario para ofrecer a su público la previa perfecta: una ruta gastronómica con un toque de autor. Esta iniciativa nace como complemento al ciclo musical y busca dar apoyo a los hosteleros de la zona por parte de las concejalias de Cultura y Comercio, Cervezas Alhambra y la organización de Alhuator. Los asistentes podrán conocer la gastronomía local y recorrer los espacios más llamativos de Alhaurín de la Torre a través de los 18 establecimientos que se suman a esta iniciativa. La oferta de los locales es diversa y estará disponible hasta el 15 de agosto, pero están todos acogidos a la misma oferta: un quinto de cerveza Alhambra más una tapa, por solo 3 euros.

