En marcha los trabajos para instalar un hito en el acceso de las Paredillas y próximamente culminará el de la entrada de Casas Blancas, Vaguada de la Sierra y Tabico Alto. En las Paredillas también se va a montar una marquesina en la parada de transporte público

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha iniciado las obras para finalizar el proyecto de mejora de la zona de las Paredillas, donde el año pasado ya se ejecutó un importante ensanche del vial, asfaltado, acerado y renovación del alumbrado público. Ahora han comenzado los trabajos para construir un monolito identificativo con el nombre de la barriada en su cruce con la avenida de las Américas, frente al hotel Cortijo Chico.

Será un hito con un diseño propio, diferente al que se ha levantado en la entrada a las urbanizaciones del sureste: Tabico Alto, Vaguada de la Sierra y Casas Blancas. En este caso, la obra ya está terminada a falta de la colocación de las azulejos con los nombres de las barriadas, lo que se llevará a cabo próximamente.

En el caso de las Paredillas, la actuación se completará con la colocación de una marquesina de transporte público en ese punto. Cabe recordar que en esa acera (en el lado derecho sentido hacia la rotonda del Encuentro) existe una parada de los autobuses del Consorcio, entre ellos los de la línea M-135 (Málaga-Aeropuerto-Santa Amalia).

Se trata además de un sector en el que está previsto un desarrollo importante. El año pasado el Ayuntamiento aprobó una innovación del plan general por la que se ceden al municipio 11.800 metros cuadrados de áreas libres y 5.800 metros para viario, así como 49 viviendas que se sumarán a las 21 ya existentes.