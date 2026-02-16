Mañana martes y el jueves, 19 de febrero, los pacientes podrán vacunarse en todos los centros de salud en horario de 17:00 a 19.30

El Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ofrece este mes dos jornadas de vacunación sin cita contra el virus de Herpes Zoster. Así, los ciudadanos nacidos en 1959, 1960 y 1961 podrán acudir a vacunarse a cualquier centro de salud del distrito tanto mañana martes como el jueves, 19 de febrero, en horario de tarde, de 17:00 a 19:30 horas, favoreciendo de esta manera la accesibilidad.

El objetivo es incrementar la cobertura del grupo de población al que está dirigida esta campaña, que son los nacidos entre 1959 y 1961, ya que a partir de estas edades aumenta el número de complicaciones relacionadas con este virus.

El herpes zóster está causado por la reactivación del virus de la varicela (también llamado virus de la varicela-zóster). Es decir, en todas las personas que han pasado en algún momento la varicela, el virus se queda “dormido”, “escondido”, y por diferentes circunstancias (la edad, estados de inmunodepresión, etc.), puede activarse de nuevo y producir estas lesiones, pudiendo ocasionar complicaciones graves. Actualmente, el herpes zóster se puede prevenir mediante la vacunación en más del 97% de los casos.

Para más información sobre esta vacuna se puede consultar la campaña específica en la página web de ANDAVAC: https://www.andavac.es/herpes-zoster/