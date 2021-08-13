El Área de Medio Ambiente solicita incrementar las medidas de precaución, evitar el uso del fuego o la acumulación de residuos, y mantener las parcelas limpias y libres de hierba seca debido a que las altas temperaturas y el viento favorecen la propagación de cualquier conato

Desde el 1 de junio, Alhaurín de la Torre y toda Andalucía se encuentra en la temporada de alto riesgo de incendios forestales, que pueden ocasionar graves problemas medioambientales y situaciones de peligro para las personas. Por este motivo, la Concejalía de Medio Ambiente que dirige Jéssica Trujillo ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las medidas de prevención en estos días. Este alto riesgo se acentúa particularmente en estos días de ola de calor, que tendrá a nuestra provincia en alerta naranja durante todo el puente de agosto.

Las altas temperaturas que se están registrando, el viento y otras condiciones meteorológicas son factores que favorecen la propagación de cualquier pequeño fuego, que puede acabar derivando en un gran incendio forestal. En este sentido, se solicita la “máxima prudencia”, y que cada vecino contribuya con pequeños gestos y recomendaciones para reducir el riesgo.

Entre ellos, se pide evitar la acumulación de residuos (especialmente suntancias inflamables o combustibles) y mantener en buen estado las parcelas y solares privados, limpios y sin malas hierbas secas. Además, se recuerdan las siguientes prohibiciones en cuanto al uso del fuego:

– En SUELO URBANO.- Prohibido quemar residuos en cualquier época del año. (Art. 92.3 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos). Suelo urbano son todas las urbanizaciones con orientación Sur.

– En SUELO AGRÍCOLA según dispone el art. 2.4 del Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía:

– Época de Peligro alto: de 1 de junio a 15 de octubre.

– Época de Peligro medio: de 1 de mayo a 31 de mayo y de 16 de octubre a 31 de octubre.

– Época de Peligro bajo: de 1 de enero a 30 de abril y de 1 de noviembre a 31 de diciembre.

– En SUELO FORESTAL.- Según la Orden de 21 de mayo de 2009, Art. 1 Se prohíbe el uso del fuego, del 1 de junio al 15 de octubre, ambos inclusive, en zonas de influencia forestal, (400 metros de la zona forestal), ya sea para quema de rastrojos, preparación de alimentos o cualquier otra actividad. El resto del año, mediante autorización de la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento inició hace algunas semanas la Campaña 2021 de Prevención contra Incendios Forestales, que abarcaba el desbroce y la limpieza de zonas de riesgo, con el objetivo de prevenir cualquier situación susceptible de desencadenar un fuego no deseado. Esta iniciativa se suma a la actualización del Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF).

Las áreas de Medio Ambiente y de Servicios Operativos han coordinado la campaña en todo lo referente a los trabajos de desbroce. Desde Medio Ambiente, cada año se actúa en la zona de interfaz urbano-forestal con orientación sur que conecta cada una de las urbanizaciones con el terreno forestal cerca de la Sierra, donde es imprescindible intervenir como medida preventiva por ser un área de especial riesgo.

Se trata de un cortafuegos perimetral, constituyendo una franja de seguridad de 25 metros de anchura y una superficie mínima de 110.000 m² que protege especialmente a las zonas habitadas de Pinos de Alhaurín, Fuensanguínea, Manantiales, Tomillares, Pueblo Cortijo, Bellavista de Zambrana, El Lagar, Terrazas del Valle, Casas Blancas o el depósito municipal de agua de Calle El Pozo.

Por parte de los Servicios Operativos, se encargan de limpiar los cauces de los arroyos que discurren por suelo urbano de sur a norte, entre ellos los del Pinar, del Cura, Blanquillo, Zambrana o Bienquerido, etc. Este área se ocupa además del desbroce de los solares y parcelas de titularidad municipal. Aproximadamente, se limpia una superficie mínima de 400.000 metros cuadrados, a los que hay que sumar los trabajos en los márgenes de carreteras, caminos o cunetas. Mediante estas dos macroactuaciones se ponen en práctica las medidas de prevención recogidas en el mencionado PLEIF, aprobado por el Pleno Municipal de diciembre de 2020.

Por otro lado, la Junta de Andalucía comunica las siguientes recomendaciones a los ciudadanos:

-Avisa rápidamente al 1-1-2 si observas un incendio forestal o una columna de humo dentro del monte.

-Apaga bien cerillas y cigarrillos y nunca los tires por las ventanillas del coche.

-No dejes nunca basura ni restos en el bosque ya que, además de ensuciarlo, pueden ser origen de un incendio. Utiliza los servicios de recogida y los contenedores adecuados.

-Enciende fuego solamente en las fechas y lugares autorizados y acondicionados para ello. Ten un especial cuidado al apagarlo, asegurándote que no quede ningún rescoldo que lo pueda reavivar y con ello iniciar un incendio.

-Abstente de encender fuego cuando las condiciones meteorológicas favorezcan la propagación de incendios.

-No enciendas fuegos artificiales, ni lances cohetes en zonas de peligro, ni en terrenos agrícolas, ni en urbanizaciones rodeadas de bosque.

-Si vives en una casa con jardín, mantenlo limpio y no acumules materia vegetal.

-Si vives en una parcela, retira las ramas que se proyectan sobre el tejado o estén cerca de la chimenea.

Medidas de autoprotección:

-Trata de alejarte por las zonas laterales del incendio y desprovistas de vegetación.

-Recuerda que un cambio en la dirección del viento puede hacer que el fuego te rodee. Por tanto, ve siempre en sentido contrario a la dirección del viento y por zonas ya quemadas.

-Procura no dirigirte hacia barrancos u hondonadas, ni intentes escapar ladera arriba cuando el fuego ascienda por ella.

-Conoce el entorno (terreno, vías de comunicación, caminos alternativos) y los riesgos con los que puedes encontrarte. Te ayudará a tomar medidas para evitar que éstos se produzcan.

-Mantén la calma, corta cualquier situación de pánico, bulo o rumor y sigue las indicaciones de las autoridades y organismos competentes en el lugar o a través de los medios de comunicación y cuentas oficiales en redes sociales.

-En caso de emergencia llama siempre a 1-1-2.