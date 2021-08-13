Todos los grupos municipales se muestran favorables a iniciar el proceso para renombrar la plaza del Ayuntamiento y dedicarla al que fuera regidor de Alhaurín de la Torre entre 1983 y 1996. La viuda agradece todas las muestras de cariño expresadas por los partidos

El Pleno ordinario de agosto, celebrado esta mañana en formato telemático, se ha adherido de forma unánime a una moción institucional en la que se brinda un reconocimiento póstumo al que fuera alcalde de la localidad, Antonio Vega, en el periodo comprendido entre 1983 y 1996. Todos los grupos municipales (PP, PSOE, Adelante Alhaurín de la Torre y los dos ediles no adscritos) han expresado su cariño, respeto y recuerdo emocionado por el anterior regidor han guardado un minuto de silencio en su memoria. Igualmente, Joaquín Villanova ha expresado su intención, avanzada el pasado domingo durante las honras fúnebres en la capilla ardiente, de renombrar la actual plaza del Ayuntamiento como ‘Alcalde Antonio Vega González’, algo en la que la totalidad de ediles que componen la Corporación estuvo de acuerdo sin fisuras. Por ello, en breve llegará al plenario el inicio del expediente administrativo para formalizar el cambio de denominación a la mayor brevedad posible, lo cual implicará, lógicamente, que la institución local deba actualizar los datos a nivel postal y en la documentación oficial (membretes, sobres, identificación en la web, comunicaciones oficiales, protocolos de Alcaldía, etcétera).

Todos los portavoces municipales han dedicado unas emotivas palabras de recuerdo a Vega y han reiterado su decisiva labor como alcalde y su dedicación al pueblo al que sirvió durante 13 años, así como su calidad humana.

Por su parte, la viuda del exalcalde, Antonio Vega, ha querido agradecer, según ha revelado el propio Villanova, todas las condolencias y muestras de cariño y respeto expresadas por los diferentes grupos políticos, trabajadores municipales, excompañeros, amigos y conocidos, desde que se conociera el fallecimiento en la madrugada del domingo 8 de agosto.

Como se recordará, la Corporación Municipal de Alhaurín de la Torre celebró aquel día un primer homenaje póstumo al Antonio Vega. El último adiós se llevó a cabo en la capilla ardiente situada en el Salón de Plenos durante toda la jornada. En aquel momento, Villanova entregó a la viuda, de una medalla corporativa a título póstumo. Y entre el lunes y el jueves, las banderas de los edificios públicos ondearon a media asta en señal de luto oficial. L