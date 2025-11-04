El taller, titulado ‘Entendiendo los síntomas no motores’, tendrá lugar el jueves 6 de noviembre, a las 11:00 horas, en el Salón de Actos del Centro Municipal de Información a la Mujer, con entrada libre y gratuita

Pasado mañana jueves, día 6 de noviembre, a las 11 de la mañana, tendrá lugar, en el Salón de Actos del Centro Municipal de Información a la Mujer, la charla titulada ’Lo que no se ve del Parkinson. Entendiendo los síntomas no motores’, una conferencia a cargo de Elvira García Cobos, neuróloga y especialista en trastornos del movimiento.

Durante la sesión, la doctora abordará los aspectos menos conocidos de esta enfermedad neurodegenerativa, centrando su intervención en la importancia del reconocimiento de los síntomas neurológicos, además de los motores y los más visibles, para realizar un correcto diagnóstico de esta patología degenerativa; del mismo modo que explicará los distintos tratamientos que en la actualidad se desarrollan y la capacidad de personalizarlos según la evolución de la enfermedad.

El taller es organizado por la Asociación de Parkinson de Alhaurín de la Torre (APAT), con la colaboración del Área de Bienestar Social, Familias e Igualdad, que dirige María del Carmen Molina. Esta charla tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de una atención integral a los pacientes, más allá de los síntomas motores más visibles.

La entrada es libre hasta completar aforo, y se invita a toda la ciudadanía interesada en conocer más sobre esta enfermedad a participar en la actividad.

